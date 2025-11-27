WPL 2026 नीलामी: किम गार्थ को 50 लाख रुपये में गुजरात जायंट्स ने खरीदा 

गार्थ ने अब तक 61 टी-20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले खेले हैं। इसकी 47 पारियों में उन्होंने 23.15 की औसत से 764 रन बनाए हैं। उनके बल्ले से 1 अर्धशतक निकला है। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 51* रन रहा है। गेंदबाजी में इस खिलाड़ी ने 53 पारियों में 23.06 की औसत से 49 विकेट लेने में सफल रहीं हैं। उनकी इकॉनमी रेट 6.33 की है। गार्थ का सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन 3/6 का रहा है।

टी-20

WPL में ऐसा रहा है गार्थ का प्रदर्शन

WPL में गार्थ ने अब तक 15 मुकाबले खेले हैं और इसकी 8 पारियों में 23.66 की औसत से 71 रन बनाने में सफल रहीं हैं। गेंदबाजी में उन्होंने 22.89 की औसत से 19 विकेट हासिल किए हैं। उन्होंने 1 बार 5 विकेट हॉल भी लिया है। उनका सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन 5/36 का रहा है। BBL में इस खिलाड़ी ने 496 रन बनाए हैं। उन्होंने 90 पारियों में 20.68 की औसत से 89 विकेट भी लिए हैं।