WPL 2026 नीलामी: अमेलिया केर को मुंबई इंडियंस ने 3 करोड़ रुपये में खरीदा
क्या है खबर?
विमेंस प्रीमियर लीग (WPL) के 2026 सीजन की नीलामी में न्यूजीलैंड महिला क्रिकेट टीम की स्टार खिलाड़ी अमेलिया केर को 3 करोड़ रुपये में मुंबई इंडियंस ने खरीदा है। कीवी टीम की इस खिलाड़ी ने अपना बेस प्राइस 50 लाख रुपये तय किया था। केर गेंदबाज के साथ-साथ एक शानदार बल्लेबाज भी हैं। वह बिग बैश लीग (BBL) और द हंड्रेड में भी खेलती हैं। वह न्यूजीलैंड के लिए टी-20 में दूसरी सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाज हैं।
करियर
केर के टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर पर एक नजर
केर ने अब तक 88 टी-20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले खेले हैं। इसकी 70 पारियों में उन्होंने 27.94 की औसत से 1,453 रन बनाए हैं। उनके बल्ले से 5 अर्धशतक निकले हैं और उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 70* रन रहा है। गेंदबाजी में इस खिलाड़ी ने 86 पारियों में 20.37 की औसत से 95 विकेट चटकाए हैं। उन्होंने 2 बार 4 विकेट हॉल भी अपने नाम किए हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 4/20 का रहा है।
लीग
WPL में ऐसा रहा है केर का प्रदर्शन
WPL में केर ने 29 मुकाबले खेले हैं। इसकी 24 पारियों में उनके बल्ले से 24.27 की औसत से 437 रन निकले हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 45* रन रहा है। गेंदबाजी में इस खिलाड़ी ने 29 पारियों में 17.90 की उम्दा औसत के साथ 40 विकेट लिए हैं। केर ने 1 बार 4 विकेट हॉल और 1 बार 5 विकेट हॉल भी लिया है। उनका सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन 5/38 का रहा है।