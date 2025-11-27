WPL 2026 नीलामी: अमेलिया केर को मुंबई इंडियंस ने 3 करोड़ रुपये में खरीदा 

करियर

केर के टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर पर एक नजर

केर ने अब तक 88 टी-20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले खेले हैं। इसकी 70 पारियों में उन्होंने 27.94 की औसत से 1,453 रन बनाए हैं। उनके बल्ले से 5 अर्धशतक निकले हैं और उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 70* रन रहा है। गेंदबाजी में इस खिलाड़ी ने 86 पारियों में 20.37 की औसत से 95 विकेट चटकाए हैं। उन्होंने 2 बार 4 विकेट हॉल भी अपने नाम किए हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 4/20 का रहा है।