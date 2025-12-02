IPL 2026 की नीलामी में ये प्रमुख खिलाड़ी नहीं आएंगे नजर

IPL 2026 की नीलामी में ये प्रमुख खिलाड़ी नहीं आएंगे नजर
क्या है खबर?
इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 की नीलामी 16 दिसंबर को आबू धाबी में होनी है, जिसके लिए 1,300 से अधिक खिलाड़ियों ने अपना नाम दर्ज कराया है। दिलचस्प रूप से 14 देश के विदेशी खिलाड़ियों ने अपने नाम दर्ज कराए हैं। एक तरफ कई नामी सितारे IPL नीलामी में इस बार नजर आएंगे तो दूसरी तरफ कुछ ऐसे बड़े खिलाड़ी भी हैं, जिन्होंने अपना नाम दर्ज नहीं कराया है। आइए ऐसे प्रमुख खिलाड़ियों के बारे में जानते हैं।
#1
ग्लेन मैक्सवेल
ऑस्ट्रेलिया के प्रमुख ऑलराउंडर ग्लेन मैक्सवेल ने अपना नाम दर्ज कराया है। वह पिछले सीजन में पंजाब किंग्स (PBKS) की ओर से खेले थे। IPL 2025 में मैक्सवेल ने 6 पारियों में सिर्फ 48 रन बनाए थे। दूसरी तरफ गेंदबाजी में उन्होंने 4 विकेट लिए थे। 37 वर्षीय इस ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर ने IPL में 4 टीमों का प्रतनिधित्व किया है, जिसमें 141 मैचों में 23.88 की औसत से 2,819 रन बनाए हैं। गेंदबाजी में उन्होंने 41 विकेट लिए हैं।
#2
आंद्रे रसेल
पूर्व ऑलराउंडर आंद्रे रसेल ने हाल ही में IPL से संन्यास की घोषणा की थी। वह पिछले सीजन में KKR से खेले थे। वह आगामी सीजन में KKR के साथ 'पावर कोच' के तौर पर काम करेंगे। IPL 2025 में उन्होंने 163.72 की स्ट्राइक रेट से 10 पारियों में 167 रन बनाए थे। गेंदबाजी में उन्होंने 27.12 की औसत से 8 विकेट लिए थे। उन्होंने IPL में कुल 140 मैचों में 2,651 रन और 123 विकेट लिए हैं।
#3
फाफ डु प्लेसिस
फाफ डु प्लेसिस पहले ही ये स्पष्ट कर चुके हैं कि वह IPL नीलामी में शामिल नहीं होंगे। उन्होंने बताया था कि वह पाकिस्तान सुपर लीग (PSL) के अगले संस्करण में हिस्सा लेंगे, जिसके चलते IPL के लिए उपलब्ध नहीं हो सकेंगे। IPL 2025 में उन्होंने DC से 9 पारियों में 22.44 की औसत से 202 रन बनाए थे। उनकी स्ट्राइक रेट 140.35 की रही थी। उन्होंने 154 मैचों में 35.09 की औसत से 4,773 रन बनाए थे।
#4
मोईन अली
इंग्लैंड के पूर्व ऑलराउंडर मोईन अली भी IPL की नीलामी में नहीं दिखेंगे। उन्होंने भी PSL में खेलने का फैसला किया है। वह IPL 2025 में सिर्फ 6 मैचों में ही खेल सके थे और चोट के कारण पूरा सीजन नहीं खेल सके थे। अपने IPL करियर में उन्होंने 3 टीमों से कुल 73 मैच खेले थे, जिसमें बल्लेबाजी में उन्होंने 1,167 रन बनाए थे और गेंदबाजी में उन्होंने 41 विकेट लिए थे।