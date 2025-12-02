IPL 2026 की नीलामी में ये प्रमुख खिलाड़ी नहीं आएंगे नजर

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 की नीलामी 16 दिसंबर को आबू धाबी में होनी है, जिसके लिए 1,300 से अधिक खिलाड़ियों ने अपना नाम दर्ज कराया है। दिलचस्प रूप से 14 देश के विदेशी खिलाड़ियों ने अपने नाम दर्ज कराए हैं। एक तरफ कई नामी सितारे IPL नीलामी में इस बार नजर आएंगे तो दूसरी तरफ कुछ ऐसे बड़े खिलाड़ी भी हैं, जिन्होंने अपना नाम दर्ज नहीं कराया है। आइए ऐसे प्रमुख खिलाड़ियों के बारे में जानते हैं।

#1 ग्लेन मैक्सवेल ऑस्ट्रेलिया के प्रमुख ऑलराउंडर ग्लेन मैक्सवेल ने अपना नाम दर्ज कराया है। वह पिछले सीजन में पंजाब किंग्स (PBKS) की ओर से खेले थे। IPL 2025 में मैक्सवेल ने 6 पारियों में सिर्फ 48 रन बनाए थे। दूसरी तरफ गेंदबाजी में उन्होंने 4 विकेट लिए थे। 37 वर्षीय इस ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर ने IPL में 4 टीमों का प्रतनिधित्व किया है, जिसमें 141 मैचों में 23.88 की औसत से 2,819 रन बनाए हैं। गेंदबाजी में उन्होंने 41 विकेट लिए हैं।

#2 आंद्रे रसेल पूर्व ऑलराउंडर आंद्रे रसेल ने हाल ही में IPL से संन्यास की घोषणा की थी। वह पिछले सीजन में KKR से खेले थे। वह आगामी सीजन में KKR के साथ 'पावर कोच' के तौर पर काम करेंगे। IPL 2025 में उन्होंने 163.72 की स्ट्राइक रेट से 10 पारियों में 167 रन बनाए थे। गेंदबाजी में उन्होंने 27.12 की औसत से 8 विकेट लिए थे। उन्होंने IPL में कुल 140 मैचों में 2,651 रन और 123 विकेट लिए हैं।

