LOADING...
होम / खबरें / खेलकूद की खबरें / आंद्रे रसेल ने नीलामी से पहले की IPL से संन्यास की घोषणा, जानिए कैसा रहा करियर
आंद्रे रसेल ने नीलामी से पहले की IPL से संन्यास की घोषणा, जानिए कैसा रहा करियर
आंद्रे रसेल ने नीलामी से पहले की IPL से संन्यास की घोषणा

आंद्रे रसेल ने नीलामी से पहले की IPL से संन्यास की घोषणा, जानिए कैसा रहा करियर

लेखन भारत शर्मा
Nov 30, 2025
01:04 pm
क्या है खबर?

वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के पूर्व ऑलराउंडर और टी-20 क्रिकेट के दिग्गज खिलाड़ियों में शामिल आंद्रे रसेल ने इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 की नीलामी से पहले ही लीग से संन्यास लेने का ऐलान कर दिया है। हालांकि, वह दुनियाभर की विभिन्न लीग और कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) की अन्य सभी फ्रेंचाइजी के लिए खेलना जारी रखेंगे। बता दें कि KKR ने इस बार रसेल समेत 5 खिलाड़ियों को रिलीज कर दिया था। उसके बाद रसेल ने यह कदम उठाया है।

बयान

रसेल ने क्या दिया बयान?

रसेल ने IPL से अपने संन्यास की घोषणा करते हुए लिखा, 'नमस्ते, KKR प्रशंसकों। मैं आज आपको यह बताने आया हूं कि मैंने IPL से संन्यास लेने का फैसला किया है। मैं अभी भी दुनिया भर की विभिन्न लीगों और KKR की सभी अन्य फ्रेंचाइजियों के लिए सक्रिय रूप से खेलता रहूंगा। मैंने IPL में कुछ अद्भुत पल और बेहतरीन यादें बिताईं, छक्के लगाए, मैच जीते, मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर (MVP) हासिल किए।'

चाहत

"मैं अपने पीछे विरासत छोड़ना चाहता हूं"

रसेल ने आगे कहा, "जब मैंने संन्यास का फैसला लिया, तो मुझे लगा कि इस समय यह सबसे अच्छा फैसला है। मैं मिटना नहीं चाहता, मैं अपने पीछे एक विरासत छोड़ना चाहता हूं। जब प्रशंसक कहें, क्यों? तुममें अभी भी कुछ और बाकी है। तुम अभी भी कुछ और खेल सकते थे, तब संन्यास लेना सबसे अच्छा है, बजाय इसके कि हाँ, तुम्हें सालों पहले ही यह कर लेना चाहिए था। इसलिए ही मैने यह संन्यास का फैसला किया है।"

Advertisement

खुलासा

किसी और रंग की जर्सी में अजीब लगा- रसेल

रसेल ने कहा, "जब आप सोशल मीडिया पर होते हैं, तो आप खुद को अलग-अलग टीमों की जर्सी में देखते रहते हैं। मुझे खुद को बैंगनी और सुनहरे रंग (KKR की जर्सी) के अलावा किसी और रंग में देखकर अजीब लगा और ये विचार मेरे दिमाग में घूमता रहा, जिससे मेरी रातों की नींद उड़ गई।" रसेल के इस फैसले के बाद KKR ने उन्हें शुभकामनाएं देते हुए अगले संस्करण के लिए अपने कोचिंग स्टाफ में शामिल कर लिया।

Advertisement

ट्विटर पोस्ट

यहां देखें वीडियो

भूमिका

KKR के साथ कोच की भूमिका निभाएंगे रसेल

रसेल ने आगे कहा, "जब मैंने यह नाम सुना कि KKR ने मुझे 'पावर कोच' की संज्ञा दी है तो मुझे लगा कि यह आंद्रे रसेल का सबसे अच्छा वर्णन है। मैं बल्लेबाजी और गेंदबाजी में मैदान में पर्याप्त ऊर्जा दिखाता हूं, तो मैं किसी भी विभाग में मदद कर सकता हूं।" रसेल, KKR के मुख्य कोच अभिषेक नायर के नेतृत्व वाले सहयोगी स्टाफ में शेन वॉटसन, ड्वेन ब्रावो और टिम साउथी के साथ शामिल होंगे।

प्रदर्शन

IPL 2025 में साधारण रहा था रसेल का प्रदर्शन

इस साल अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने वाले रसेल का KKR के साथ IPK 2025 में प्रदर्शन साधारण ही रहा था। वह 163.72 की स्ट्राइक रेट के बावजूद 10 पारियों में 167 रन ही बना पाए थे। गेंदबाजी में उन्होंने 27.12 की औसत से 8 विकेट लिए। रसेल ने पहली बार 2012 में IPL में प्रवेश किया था और दिल्ली डेयरडेविल्स (अब दिल्ली कैपिटल्स) के लिए कुल 7 मैच खेले थे। साल 2014 से वह KKR का हिस्सा रहे है।

करियर

कैसा रहा है रसेल का IPL करियर?

रसेल IPL में KKR के लिए दूसरे सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं। उन्होंने 133 मैचों में 174.96 की स्ट्राइक रेट से 2,593 रन बनाए हैं। वह रनों के मामले में केवल गौतम गंभीर (3,035) से पीछे हैं। रसेल टूर्नामेंट में KKR के लिए 100 से ज्यादा विकेट (122) लेने वाले केवल दो खिलाड़ियों में से एक हैं, दूसरे नंबर पर सुनील नरेन (192) हैं। उन्होंने IPL में कुल 140 मैचों में 2,651 रन और 123 विकेट लिए हैं।

Advertisement