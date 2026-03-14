ईरान ने होर्मुज जलडमरूमध्य से 2 भारतीय जहाजों को निकलने की अनुमति दी

रिपोर्ट के मुताबिक, LPG ले जाने वाला भारत का जहाज 'शिवालिक' बीती रात होर्मुज जलडमरूमध्य से सुरक्षित तरीके से निकल गया है। जहाजों की आवाजाही पर नजर रखने वाली वेबसाइट 'मरीनट्रैफिक' के मुताबिक, यह जहाज 7 मार्च को कतर से अमेरिका के लिए रवाना हुआ था। यह जहाज भारत की सरकारी कंपनी शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का है और इसमें करीब 55,000 टन LPG ले जाने की क्षमता है।

चर्चा

प्रधानमंत्री मोदी ने ईरानी राष्ट्रपति से की बात

इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान से फोन पर बात की थी। इस दौरान विदेश मंत्री एस जयशंकर और उनके ईरानी समकक्ष अब्बास अराघची भी शामिल थे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि उन्होंने पेजेश्कियान के साथ भारतीय नागरिकों की सुरक्षा और वस्तुओं और ऊर्जा के निर्बाध प्रवाह की आवश्यकता पर चर्चा की और इन्हें भारत की सर्वोच्च प्राथमिकताएं बताया। वहीं, राजदूत फतहाली ने कहा, "हमारा मानना ​​है कि ईरान-भारत मित्र हैं। हमारे हित समान हैं।"