वनडे अंतरराष्ट्रीय मैचों में रनों के लिहाज से ये हैं सबसे बड़ी जीत

पिछले कुछ समय में वनडे अंतरराष्ट्रीय में भी तेजी से रन बनाने का चलन बड़ा है। वर्तमान इंग्लैंड क्रिकेट टीम 50 ओवर प्रारूप में भी आक्रामक शैली से खेलती है और कई बड़े स्कोर बनाती है। इसी क्रम में इंग्लिश टीम ने दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम के खिलाफ सबसे बड़ी जीत दर्ज करते हुए इतिहास रच दिया। आइए वनडे अंतरराष्ट्रीय में रनों के लिहाज से सबसे बड़ी जीत के बारे में जानते हैं।

#1 इंग्लैंड (342 रन बनाम दक्षिण अफ्रीका, 2025) साउथहैंपटन में हुए मुकाबले में मेजबान टीम ने जो रूट (100) और जैकब बेथेल (110) के शतकों से 414/5 का स्कोर बनाया। इंग्लिश टीम से जोस बटलर (62*) और जेमी स्मिथ (62) ने भी अर्धशतक लगाए। जवाब में बड़े स्कोर का पीछा करते हुए दक्षिण अफ्रीकी टीम 20.5 ओवर में सिर्फ 72 रन पर सिमट गई। प्रोटियाज टीम से कॉर्बिन बॉश ने सर्वाधिक 20 रन बनाए। इंग्लैंड से जोफ्रा आर्चर ने 4 और आदिल राशिद ने 3 विकेट लिए।

#2 भारत (317 रन बनाम श्रीलंका, 2017) भारत ने श्रीलंका के खिलाफ 2017 में खेले गए वनडे में 317 रन से जीत दर्ज की थी। तिरुअनंतपुरम में हुए मैच में मेजबान टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 50 ओवर के बाद 390/5 का स्कोर बनाया। भारतीय टीम से विराट कोहली (166*) और शुभमन गिल (116) ने शतक लगाए। जवाब में बड़े स्कोर का पीछा करते हुए श्रीलंकाई टीम सिर्फ 73 रन पर सिमट गई थी। भारत से मोहम्मद सिराज ने 4 विकेट लिए थे।

#3 ऑस्ट्रेलिया (309 रन बनाम नीदरलैंड, 2023) विश्व कप 2023 में ऑस्ट्रेलिया ने नीदरलैंड क्रिकेट टीम को 309 रन से करारी शिकस्त दी थी। अरुण जेटली स्टेडियम में हुए उस मैच में कंगारू टीम ने पहले खेलते हुए 399/8 का स्कोर बनाया था। ऑस्ट्रेलिया से डेविड वार्नर (104) और ग्लेन मैक्सवेल (106) ने शतक लगाए थे। जवाब में नीदरलैंड की टीम सिर्फ 90 रन पर ढेर हुई थी। डच टीम से विक्रमजीत सिंह ने सर्वाधिक 25 रन बनाए थे।