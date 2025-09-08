टी-20 अंतरराष्ट्रीय: जानिए किन पाकिस्तानी गेंदबाजों ने किया है हैट्रिक लेने का कारनामा 

#1 फहीम अशरफ (बनाम श्रीलंका, 2017) गेंदबाजी ऑलराउंडर फहीम अशरफ पाकिस्तान से किसी टी-20 अंतरराष्ट्रीय में हैट्रिक लेने वाले पहले गेंदबाज बने थे। उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ अपने तीसरे ओवर की आखिरी 3 गेंदों पर इसुरु उडाना, महेला उदावटे, और दासुन शनाका के विकेट लिए। दाएं हाथ के तेज गेंदबाज ने अपने 3 ओवर में 16 रन देते हुए 3 सफलताएं हासिल की। उनकी उम्दा गेंदबाजी के चलते श्रीलंकाई पारी 124/9 का स्कोर ही बना सकी और पाकिस्तान ने आखिर में 2 विकेट से मैच जीता।

#2 मोहम्मद हसनैन (बनाम श्रीलंका, 2019) मोहम्मद हसनैन पाकिस्तान से हैट्रिक लेने वाले दूसरे गेंदबाज बने थे। उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ 2019 में खेले गए मैच में ये कारनामा किया था। दाएं हाथ के तेज गेंदबाज ने लाहौर में हुए मैच में भानुका राजपक्षे, दसुन शनाका, और शेहन जयसूर्या को लगातार गेंदों पर आउट किया था। उनकी उम्दा गेंदबाजी के बावजूद श्रीलंका ने 165/5 का स्कोर बनाया था और आखिरकार पाकिस्तान को मैच में हार मिली थी।

#3 मोहम्मद नवाज (बनाम अफगानिस्तान, 2025) नवाज ने अफगानिस्तान के खिलाफ अपने पहले ओवर की 5वीं गेंद पर रसूली (0) को आउट करते हुए विकेटों का खाता खोला। उन्होंने अपनी आखिरी गेंद पर अगले बल्लेबाज अजमतुल्लाह उमरजई (0) को पवेलियन की राह दिखाई। इसी क्रम में उन्होंने दूसरे ओवर की पहली गेंद पर इब्राहिम जादरान का विकेट लेते हुए अपनी हैट्रिक पूरी की। आखिर में उन्होंने करीम जनत (0) और राशिद खान को अपना शिकार बनाया। उन्होंने 4 ओवर में 19 रन देकर 5 विकेट लिए।