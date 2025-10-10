टेस्ट क्रिकेट: 23 साल की उम्र तक सलामी बल्लेबाज के तौर पर सर्वाधिक शतक वाले खिलाड़ी 

भारतीय क्रिकेट टीम के सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल ने अपने टेस्ट करियर में प्रभावित किया है। उन्होंने अपने युवा करियर में ही खुद को सलामी बल्लेबाज के तौर पर स्थापित किया। एक से बढ़कर एक उम्दा पारी खेलने वाले जायसवाल ने वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के खिलाफ दिल्ली टेस्ट की अपनी पहली पारी में भी बड़ा शतक लगाया। इस बीच 23 साल की उम्र तक सलामी बल्लेबाज के तौर पर सर्वाधिक शतक लगाने वाले खिलाड़ियों के बारे में जानते हैं।

#1 यशस्वी जायसवाल (7 शतक) अरुण जेटली स्टेडियम में जायसवाल ने अपने टेस्ट करियर का कुल 7वां और वेस्टइंडीज के विरुद्ध दूसरा शतक लगाया। 23 वर्षीय इस बल्लेबाज ने अपने सभी मैच बतौर सलामी बल्लेबाज खेले हैं। उन्होंने अब तक 26 टेस्ट मैच खेले हैं और इसकी 48 पारियों में लगभग 51 की औसत के साथ 2,300 से अधिक रन बनाने में सफल रहे हैं। उनके बल्ले से 7 शतक और 12 अर्धशतक निकले हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 214* रन रहा है।

#2 ग्रीम स्मिथ (7 शतक) दक्षिण अफ्रीका के पूर्व बल्लेबाज ग्रीम स्मिथ ने भी 23 साल की उम्र तक बतौर सलामी बल्लेबाज टेस्ट में 7 शतक लगाए थे। उन्होंने अपने बेमिसाल टेस्ट करियर सलामी बल्लेबाज के रूप में 27 शतक लगाए थे। स्मिथ ने पारी की शुरुआत करते हुए 196 पारियों में कुल 9,030 रन बनाए और उनकी औसत 49.08 की रही थी। पूर्व प्रोटियाज कप्तान ने अपने करियर में कुल 117 टेस्ट खेले थे, जिसमें 48.25 की औसत से 9,265 रन बनाए थे।

#3 लेन हटन (5 शतक) इंग्लैंड के पूर्व दिग्गज बल्लेबाज लेन हटन ने सलामी बल्लेबाज के तौर पर 23 साल की उम्र तक 5 शतक लगाए थे। 21 साल की उम्र में न्यूजीलैंड के खिलाफ 1936 में लॉर्ड्स टेस्ट में उन्होंने अपना डेब्यू किया था। दाएं हाथ के इस बल्लेबाज ने अपने टेस्ट करियर में कुल 79 मैच खेले थे, जिसमें 56.67 की औसत के साथ 6,971 रन बनाए थे। उन्होंने 19 शतक और 33 अर्धशतक लगाए थे।