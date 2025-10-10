दूसरा टेस्ट: यशस्वी जायसवाल का बड़ा शतक, पहले दिन भारत का स्कोर 300 रन के पार

भारतीय क्रिकेट टीम ने वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के खिलाफ खेले जा रहे दूसरे टेस्ट की पहली पारी में पहले दिन के खेल की समाप्ति तक 318/2 स्कोर बनाया। अरुण जेटली स्टेडियम में भारत से यशस्वी जायसवाल ने बड़ा शतक लगाया। उनके अलावा साई सुदर्शन ने 87 रन की पारी खेली। स्टम्प्स तक फिलहाल क्रीज पर जायसवाल (173) और कप्तान शुभमन गिल (20) मौजूद हैं। आइए पहले दिन के खेल पर एक नजर डालते हैं।

शतक जायसवाल ने लगाया अपना 7वां टेस्ट शतक टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम को जायसवाल और केएल राहुल की सलामी जोड़ी ने सधी हुई शुरुआत दिलाई। राहुल 38 रन बनाकर 58 रन के टीम स्कोर पर पहले विकेट के रूप में आउट हुए। उनके विकेट के पतन के बावजूद जायसवाल ने अच्छी बल्लेबाजी करना जारी रखा। भोजनकाल तक 40 रन पर नाबाद रहने वाले जायसवाल ने दूसरे सत्र के दौरान अपनी पारी को शतक में तब्दील किया।

रन जायसवाल ने पूरे किए अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में अपने 3,000 रन जायसवाल ने 2023 में अपने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट करियर की शुरुआत की थी। उन्होंने अब तक सभी प्रारूपों में 50 मैच खेले हैं, जिसकी 71 पारियों में लगभग 45 की औसत के साथ 3,100 से अधिक रन बनाए हैं। वह अब तक तीनों प्रारूप में भारत का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। बाएं हाथ के इस बल्लेबाज ने टेस्ट में 7 और टी-20 अंतरराष्ट्रीय में 1 शतक लगाया है।

सुदर्शन सुदर्शन शतक से चूके बल्लेबाजी के लिए अनुकूल नजर आ रही पिच पर सुदर्शन ने टिककर बल्लेबाजी की और 87 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। पहले दिन के तीसरे सत्र के दौरान वह 165 गेंदों में 12 चौकों की मदद से 87 रन की पारी खेली। यह सुदर्शन के टेस्ट करियर का दूसरा अर्धशतक है। उनकी पारी का अंत जोमेल वार्रिकन ने किया। उन्होंने जायसवाल के साथ मिलकर दूसरे विकेट के लिए 191 रन की साझेदारी भी की।

रिकॉर्ड जायसवाल अब कोहली के साथ इस क्लब में हुए शामिल यह भारत में टेस्ट के पहले दिन जायसवाल द्वारा 150+ रन बनाने का दूसरा उदाहरण है। इससे पहले उन्होंने 2024 में विशाखापत्तनम में इंग्लैंड के खिलाफ 179 रन बनाए थे। भारतीय धरती पर पहले दिन 2 बार ऐसा करने वाले एकमात्र अन्य खिलाड़ी विराट कोहली थे। कोहली ने 2016 में विशाखापत्तनम में इंग्लैंड के खिलाफ 151 और 2017 में दिल्ली में श्रीलंका के खिलाफ 156 रन बनाए थे।