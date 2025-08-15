टी-20 अंतरराष्ट्रीय: भारतीय सरजमीं पर सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज और उनके आंकड़े

टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में भारतीय सरजमीं हमेशा से बल्लेबाजों के लिए रन बटोरने का बड़ा मंच रही है। यहां कई दिग्गजों ने अपनी दमदार पारियों से दर्शकों को रोमांचित किया और रिकॉर्ड बुक में नाम दर्ज कराया। चाहे आक्रामक बल्लेबाजी हो या मैच जिताने वाली पारी, इन खिलाड़ियों ने घरेलू मैदानों पर बल्ले से खूब कमाल दिखाया है। ऐसे में आइए भारत में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों पर एक नजर डालते हैं।

#1 विराट कोहली (1,577 रन) टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले चुके विराट कोहली इस सूची में पहले स्थान पर हैं। उन्होंने अपना पहला मुकाबला 2011 में खेला था। आखिरी बार वह 2024 में खेलते हुए नजर आए थे। भारत में इस खिलाड़ी ने 46 मैचों की 45 पारियों में 50.87 की औसत से 1,577 रन बनाए थे। उनके बल्ले से 14 अर्धशतक निकले थे और उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 94* रन रहा था। कोहली ने भारत में 148.63 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की थी।

#2 रोहित शर्मा (1,532 रन) रोहित शर्मा इस सूची में दूसरे स्थान पर हैं। यह खिलाड़ी भी इस प्रारूप से संन्यास ले चुका है। भारत में रोहित ने 58 टी-20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले खेले थे और इसकी 57 पारियों में 29.46 की औसत से 1,532 रन बनाए थे। उनकी स्ट्राइक रेट 145.76 की रही थी। रोहित के बल्ले से 4 शतक और 5 अर्धशतक निकले थे। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 121* रन रहा था। उन्होंने अपना आखिरी टी-20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबला 2024 में खेला था।

#3 सूर्यकुमार यादव (1,044 रन) टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में भारतीय टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव इस सूची में तीसरे स्थान पर हैं। उन्होंने अपना पहला मुकाबला साल 2021 में खेला था। भारत में सूर्यकुमार ने 34 मुकाबले खेले हैं और इसकी 33 पारियों में 36 की औसत और 168.38 की स्ट्राइक रेट से 1,044 रन बनाए हैं। उनके बल्ले से 1 शतक और 9 अर्धशतक निकले हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 112* रन रहा है। वह 4 पारियों में नाबाद भी रहे हैं।