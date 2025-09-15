टी-20 अंतरराष्ट्रीय: पाकिस्तान के खिलाफ सर्वोच्च पारी खेलने वाले भारतीय कप्तान
क्या है खबर?
एशिया कप 2025 में भारतीय क्रिकेट टीम ने अपने दूसरे मैच में पाकिस्तान क्रिकेट टीम को शिकस्त दी। सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में खेलते हुए भारत ने 7 विकेट से मैच अपने नाम किया। भारतीय टीम की इस जीत में कप्तान सूर्यकुमार यादव की भी अहम भूमिका रही, जिन्होंने नाबाद 47 रन बनाए। इस बीच टी-20 अंतरराष्ट्रीय में पाकिस्तान के खिलाफ सर्वोच्च पारी खेलने वाले भारतीय कप्तानों के बारे में जानते हैं।
#1
विराट कोहली (57 रन, 2021)
विराट कोहली ने टी-20 विश्व कप 2021 में भारतीय टीम की कप्तानी करते हुए अर्धशतक लगाया था। दुबई में हुए मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए कोहली ने 49 गेंदों में 57 रन बनाए थे। उनकी पारी की मदद से भारत ने निर्धारित 20 ओवर के बाद 151/7 का स्कोर बनाया। जवाब में पाकिस्तानी टीम ने मोहम्मद रिजवान (79*) और बाबर आजम (68*) के अर्धशतकों की बदौलत बिना कोई विकेट गंवाए लक्ष्य हासिल किया था।
#2
सूर्यकुमार यादव (47* रन, 2025)
एशिया कप 2025 में भारत के खिलाफ पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर के बाद 127/9 का स्कोर बनाया। जवाब में जब भारत ने 22 रन के स्कोर पर अपना पहला विकेट खोया, तब सूर्यकुमार क्रीज पर आए। उन्होंने एक छोर से निरंतर रन बटोरते हुए टीम को जीत दिलाई। भारतीय कप्तान ने 37 गेंदों में 5 चौकों और 1 छक्के की मदद से नाबाद 47 रन बनाए।
#3
महेंद्र सिंह धोनी (33 रन, 2007)
टी-20 विश्व कप 2007 के 10वें मैच में भारतीय टीम ने पाकिस्तान को बॉल-आउट नियम से हराया था। डरबन में खेले गए उस मैच में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 141/9 का स्कोर बनाया था। भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने 31 गेंदों में 33 रन बनाए थे। वहीं, रॉबिन उथप्पा ने अर्धशतक (50) लगाया था। जवाब में पाकिस्तानी टीम पूरे ओवर खेलने के बाद 141/7 का स्कोर ही बना सकी थी और आखिरकार बॉल-आउट से परिणाम निकला था।
#4
महेंद्र सिंह धोनी (33 रन, 2012)
धोनी की कप्तानी में भारत ने 2012 में पाकिस्तान को अहमदाबाद में खेले गए टी-20 में 11 रन से हराया था। उस मैच में भारत ने युवराज सिंह के अर्धशतक (72) की बदौलत 192/5 का स्कोर बनाया था। उस मैच में कप्तान धोनी ने 23 गेंदों में 4 चौकों की मदद से 33 रन बनाए थे। जवाब में पाकिस्तानी टीम पूरे ओवर खेलने के बाद 181/7 का स्कोर ही बना सकी थी।