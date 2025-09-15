टी-20 अंतरराष्ट्रीय: पाकिस्तान के खिलाफ सर्वोच्च पारी खेलने वाले भारतीय कप्तान 

#1 विराट कोहली (57 रन, 2021) विराट कोहली ने टी-20 विश्व कप 2021 में भारतीय टीम की कप्तानी करते हुए अर्धशतक लगाया था। दुबई में हुए मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए कोहली ने 49 गेंदों में 57 रन बनाए थे। उनकी पारी की मदद से भारत ने निर्धारित 20 ओवर के बाद 151/7 का स्कोर बनाया। जवाब में पाकिस्तानी टीम ने मोहम्मद रिजवान (79*) और बाबर आजम (68*) के अर्धशतकों की बदौलत बिना कोई विकेट गंवाए लक्ष्य हासिल किया था।

#2 सूर्यकुमार यादव (47* रन, 2025) एशिया कप 2025 में भारत के खिलाफ पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर के बाद 127/9 का स्कोर बनाया। जवाब में जब भारत ने 22 रन के स्कोर पर अपना पहला विकेट खोया, तब सूर्यकुमार क्रीज पर आए। उन्होंने एक छोर से निरंतर रन बटोरते हुए टीम को जीत दिलाई। भारतीय कप्तान ने 37 गेंदों में 5 चौकों और 1 छक्के की मदद से नाबाद 47 रन बनाए।

#3 महेंद्र सिंह धोनी (33 रन, 2007) टी-20 विश्व कप 2007 के 10वें मैच में भारतीय टीम ने पाकिस्तान को बॉल-आउट नियम से हराया था। डरबन में खेले गए उस मैच में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 141/9 का स्कोर बनाया था। भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने 31 गेंदों में 33 रन बनाए थे। वहीं, रॉबिन उथप्पा ने अर्धशतक (50) लगाया था। जवाब में पाकिस्तानी टीम पूरे ओवर खेलने के बाद 141/7 का स्कोर ही बना सकी थी और आखिरकार बॉल-आउट से परिणाम निकला था।