अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक बार बल्लेबाजों को LBW करने वाले गेंदबाज, शीर्ष पर है यह दिग्गज

अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में बल्लेबाजों को LBW आउट करना हमेशा गेंदबाजों की दक्षता और शानदार रणनीति को दर्शाता है। किसी भी बल्लेबाज को LBW आउट करने वाले खिलाड़ी अपनी लाइन और लेंथ के साथ बल्लेबाजों पर दबाव डालते हैं। कब गेंद उनके पैड पर लगती है ये बल्लेबाज भी नहीं समझ पाते। गेंदबाज के इस कौशल ने कई मैचों के रुख बदले। आइए अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा बार LBW आउट करने वाले गेंदबाजों पर नजर डालते हैं।

#1 मुथैया मुरलीधरन (216) इस सूची में पहले स्थान पर श्रीलंका क्रिकेट टीम के पूर्व दिग्गज गेंदबाज मुथैया मुरलीधरन हैं। उन्होंने साल 1992 में अपना पहला अंतरराष्ट्रीय मुकाबला खेला था। आखिरी बार वह 2011 में खेलते हुए नजर आए थे। मुरलीधरन ने 216 बार बल्लेबाजों को LBW आउट किया था। उन्होंने 495 मुकाबलों में 1,347 विकेट चटकाए थे। उनकी औसत 22.86 की रही थी। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 9/51 का रहा था। इस खिलाड़ी ने 77 बार 5 विकेट हॉल लिए थे।

#2 वसीम अकरम (211) पाकिस्तान क्रिकेट टीम के पूर्व दिग्गज तेज गेंदबाज वसीम अकरम इस सूची में दूसरे स्थान पर हैं। उन्होंने अपना पहला अंतरराष्ट्रीय मुकाबला 1984 में खेला था। आखिरी बार वह 2003 में खेलते हुए नजर आए थे। अकरम ने 460 मुकाबलों में 211 बार बल्लेबाजों को LBW आउट किया था। उन्होंने 23.57 की औसत से 916 विकेट चटकाए थे। इस खिलाड़ी ने अपने करियर में 31 बार 5 विकेट हॉल लिए थे। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 7/119 का रहा था।

#3 अनिल कुंबले (210) भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व दिग्गज स्पिन गेंदबाज अनिल कुंबले इस सूची में तीसरे स्थान पर हैं। उन्होंने साल 1990 में अपना पहला अंतरराष्ट्रीय मुकाबला खेला था। आखिरी बार वह 2008 में खेलते हुए नजर आए थे। कुंबले ने अपने अंतरराष्ट्रीय करियर में 210 बार बल्लेबाजों को LBW आउट किया था। उन्होंने 403 मुकाबलों में 956 विकेट चटकाए थे। इस खिलाड़ी ने 30.09 की औसत से गेंदबाजी की थी। कुंबले का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 10/74 का रहा था।