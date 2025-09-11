टी-20 अंतरराष्ट्रीय: इन भारतीय बल्लेबाजों ने पारी की पहली गेंद पर लगाया है छक्का 

टी-20 क्रिकेट में आमतौर पर बल्लेबाज तेज गति से रन बनाते हैं। फटाफट क्रिकेट के इस दौर में बल्लेबाज पहले ही ओवर से आक्रामकता दिखाते हैं। इस बीच टी-20 अंतरराष्ट्रीय में कुछ ऐसे बल्लेबाज भी हुए हैं, जिन्होंने पारी की शुरुआत के पहली ही गेंद पर छक्का लगाया है। भारत के अभिषेक शर्मा एशिया कप 2025 के दौरान इस सूची में शामिल हुए हैं। इस बीच पारी की पहली गेंद पर छक्का लगाने वाले भारतीयों के बारे में जानते हैं।

#1 रोहित शर्मा (बनाम आदिल राशिद, 2021) रोहित शर्मा ने इंग्लैंड क्रिकेट टीम के खिलाफ पारी की पहली गेंद पर छक्का लगाया था। उन्होंने 2021 में अहमदाबाद में खेले गए मैच में आदिल राशिद की पहली ही गेंद पर अधिकतम रन बटोरे थे। उस मैच में रोहित ने 34 गेंदों में 4 चौकों और 5 छक्कों की बदौलत 64 रन बनाए और भारत ने 224/2 का स्कोर बनाया था। जवाब में इंग्लिश टीम 188/8 का स्कोर ही बना सकी थी।

#2 यशस्वी जायसवाल (बनाम सिकंदर रजा, 2024) यशस्वी जायसवाल ने जिम्बाब्वे क्रिकेट टीम के खिलाफ 2024 में खेले गए टी-20 मैच में ये कारनामा किया था। पारी की शुरुआत करते हुए उन्होंने जिम्बाब्वे के कप्तान सिकंदर रजा की पहली ही गेंद पर छक्का जड़ा था। उस मुकाबले में जायसवाल 5 गेंदों में 12 ही रन बनाकर रजा का शिकार बने थे। उन्होंने 2 छक्के लगाए थे। भारत ने उस मुकाबले को 42 रन से अपने नाम किया था।

#3 संजू सैमसन (बनाम जोफ्रा आर्चर, 2025) संजू सैमसन ने इंग्लैंड के तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर की पहली ही गेंद पर छक्का लगाया था। उन्होंने वानखेड़े स्टेडियम में हुए मैच में पारी की शुरुआत करते हुए ऐसा किया था। सैमसन उस मैच में 7 गेंदों में सिर्फ 16 रन बनाकर आउट हुए थे। भारत ने उस मुकाबले में अभिषेक शर्मा के शतक की बदौलत 247/9 का स्कोर बनाया था और जवाब में इंग्लिश टीम 97 रन पर सिमट गई थी।