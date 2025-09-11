टी-20 अंतरराष्ट्रीय: भारत की शेष गेंदों के लिहाज से ये हैं सबसे बड़ी जीत

#1 भारत बनाम UAE (93 गेंद, 2025) दुबई में खेले गए मैच में UAE की टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए सिर्फ 57 रन पर सिमट गई। भारत से कुलदीप यादव ने 4 और शिवम दुबे ने 3 विकेट लिए। जवाब में छोटे से लक्ष्य को भारतीय टीम ने सिर्फ 27 गेंदों (4.3 ओवर) में ही हासिल किया। क्रिकबज के मुताबिक, यह टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में शेष गेंदों (93) के लिहाज से भारतीय टीम की सबसे बड़ी जीत है।

#2 भारत बनाम स्कॉटलैंड (81 गेंद, 2021) टी-20 विश्व कप 2021 में भारत ने स्कॉटलैंड क्रिकेट टीम को 8 विकेट से हराया था। उस मैच में स्कॉटलैंड की टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए सिर्फ 85 रन पर सिमट गई थी। भारत से मोहम्मद शमी और रविंद्र जडेजा ने 3-3 विकेट लिए थे। जवाब में भारत ने सिर्फ 6.3 ओवर में 1 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल किया था। भारत से केएल राहुल ने 19 गेंदों में 50 रन की पारी खेली थी।

#3 भारत बनाम बांग्लादेश (64 गेंद, 2023) भारतीय टीम ने एशियाई खेलों 2023 में बांग्लादेश क्रिकेट टीम को 9 विकेट से हराया था। हांग्जो में खेले गए पहले सेमीफाइनल मैच में बांग्लादेश की पारी पूरे ओवर खेलने के बाद सिर्फ 96/9 का स्कोर ही बना सकी थी। जवाब में भारतीय टीम ने 9.2 ओवर में 1 विकेट के नुकसान पर लक्ष्य हासिल किया था। भारत से तिलक वर्मा ने 26 गेंदों में नाबाद 55 रन बनाए थे।