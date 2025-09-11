टी-20 अंतरराष्ट्रीय: भारत की शेष गेंदों के लिहाज से ये हैं सबसे बड़ी जीत

टी-20 अंतरराष्ट्रीय: भारत की शेष गेंदों के लिहाज से ये हैं सबसे बड़ी जीत
क्या है खबर?
भारतीय क्रिकेट टीम ने टी-20 अंतरराष्ट्रीय में भी खासी सफलता हासिल की है। इस प्रारूप में खेला जाने वाला लगभग हर बड़ा खिताब भारतीय टीम ने अपने नाम किया है। टी-20 क्रिकेट में भारत ने कई यादगार जीत दर्ज की है। ऐसे ही एशिया कप 2025 में भारत ने UAE क्रिकेट टीम के खिलाफ सिर्फ 4.3 ओवर में लक्ष्य हासिल किया। इस बीच टी-20 में भारत की शेष गेंदों के लिहाज से सबसे बड़ी जीत के बारे में जानते हैं।
#1
भारत बनाम UAE (93 गेंद, 2025)
दुबई में खेले गए मैच में UAE की टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए सिर्फ 57 रन पर सिमट गई। भारत से कुलदीप यादव ने 4 और शिवम दुबे ने 3 विकेट लिए। जवाब में छोटे से लक्ष्य को भारतीय टीम ने सिर्फ 27 गेंदों (4.3 ओवर) में ही हासिल किया। क्रिकबज के मुताबिक, यह टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में शेष गेंदों (93) के लिहाज से भारतीय टीम की सबसे बड़ी जीत है।
#2
भारत बनाम स्कॉटलैंड (81 गेंद, 2021)
टी-20 विश्व कप 2021 में भारत ने स्कॉटलैंड क्रिकेट टीम को 8 विकेट से हराया था। उस मैच में स्कॉटलैंड की टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए सिर्फ 85 रन पर सिमट गई थी। भारत से मोहम्मद शमी और रविंद्र जडेजा ने 3-3 विकेट लिए थे। जवाब में भारत ने सिर्फ 6.3 ओवर में 1 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल किया था। भारत से केएल राहुल ने 19 गेंदों में 50 रन की पारी खेली थी।
#3
भारत बनाम बांग्लादेश (64 गेंद, 2023)
भारतीय टीम ने एशियाई खेलों 2023 में बांग्लादेश क्रिकेट टीम को 9 विकेट से हराया था। हांग्जो में खेले गए पहले सेमीफाइनल मैच में बांग्लादेश की पारी पूरे ओवर खेलने के बाद सिर्फ 96/9 का स्कोर ही बना सकी थी। जवाब में भारतीय टीम ने 9.2 ओवर में 1 विकेट के नुकसान पर लक्ष्य हासिल किया था। भारत से तिलक वर्मा ने 26 गेंदों में नाबाद 55 रन बनाए थे।
#4
भारत बनाम UAE (59 गेंद, 2016)
एशिया कप 2016 के 9वें मैच में भारत ने UAE को 9 विकेट से करारी मात दी थी। मीरपुर में खेले गए उस मुकाबले में UAE ने पहले खेलते हुए निर्धारित 20 ओवर के बाद 81/9 का स्कोर बनाया था। छोटे से लक्ष्य को भारतीय टीम ने 10.1 ओवर में हासिल किया था। भारतीय टीम से रोहित शर्मा ने 28 गेंदों में 7 चौकों और 1 छक्के की मदद से 39 रन बनाए।