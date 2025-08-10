ऑस्ट्रेलिया ने पहले टी-20 में दक्षिण अफ्रीका को हराया, ये बने रिकॉर्ड्स
क्या है खबर?
ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम ने पहले टी-20 मैच में दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम को 17 रन से हराते हुए 3 मैचों की सीरीज में बढ़त हासिल की। डार्विन में खेले गए मैच में कंगारू टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए सभी विकेट खोकर 178 रन बनाए। जवाब में प्रोटियाज टीम रयान रिकेल्टन के 71 रन की पारी के बावजूद पूरे ओवर खेलने के बावजूद 161/9 का स्कोर ही बना सकी। आइए मैच में बने रिकॉर्ड्स पर एक नजर डालते हैं।
लेखा-जोखा
इस तरह का रहा रोचक मुकाबला
पहले बल्लेबाजी करने उतरी ऑस्ट्रेलियाई टीम ने 30 रन तक अपने शीर्षक्रम के 3 विकेट गंवा दिए। इसके बाद कैमरून ग्रीन (35) और टिम डेविड ने 40 रन की साझेदारी करते हुए पारी को संभालने का प्रयास किया। डेविड ने 83 रन की पारी खेलते हुए टीम को अच्छे स्कोर तक पहुंचाया। जवाब में दक्षिण अफ्रीका ने 48 रन तक 3 विकेट खो दिए। मुश्किल घड़ी में रिकेल्टन ने संघर्ष किया, लेकिन जीत नहीं दिला सके।
डेविड
डेविड ने टी-20 अंतरराष्ट्रीय में लगाया अपना 7वां अर्धशतक
डेविड ने आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए 29 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। इस बीच उन्हें कुछ जीवनदान भी मिले। वह 52 गेंदों में 83 रन की पारी खेलकर 8वें विकेट के रूप में आउट हुए। उन्होंने 4 चौके और 8 छक्के लगाए। वह अपने टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर के दूसरे शतक को पूरा नहीं कर सके। यह डेविड के टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर का कुल 7वां और दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ दूसरा अर्धशतक रहा।
आंकड़े
डेविड ने टी-20 में पूरे किए 350 छक्के
डेविड ने टी-20 क्रिकेट करियर में अपने 350 छक्के पूरे किए। अब तक उनके 285 मैचों की 256 पारियों में 355 छक्के हो गए हैं। डेविड ने टी-20 अंतरराष्ट्रीय में अब तक में कुल 88 छक्के लगाए हैं। इस बल्लेबाज ने टी-20 क्रिकेट में अपने 5,500 रन भी पूरे किए। वह टी-20 क्रिकेट में 1 शतक के अलावा 19 अर्धशतक भी अपने नाम कर चुके हैं।
क्वेना मफाका
ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले दक्षिण अफ्रीकी बने क्वेना मफाका
दक्षिण अफ्रीका की ओर से क्वेना मफाका सबसे सफल गेंदबाज रहे। उन्होंने अपने 4 ओवर के कोटे में 20 रन देते हुए 4 विकेट चटकाए। वह ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दक्षिण अफ्रीका से सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन वाले गेंदबाज बन गए हैं। इस युवा तेज गेंदबाज ने डेविड, मिचेल ओवन, बेन ड्वार्शुइस और एडम जैम्पा के विकेट हासिल किए। मफाका ने अब तक 9 मैच खेले हैं, जिसमें 28.00 की औसत के साथ 10 विकेट लिए हैं।
रयान रिकेल्टन
रयान रिकेल्टन ने लगाया अर्धशतक
रिकेल्टन ने अपने टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर का सिर्फ दूसरा और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहला अर्धशतक लगाया। बाएं हाथ के इस बल्लेबाज ने 55 गेंदों में 71 रन की पारी खेली। अपनी इस अर्धशतकीय पारी के दौरान उन्होंने 7 चौके और 1 छक्का लगाया। अपनी इस पारी के बीच उन्होंने ट्रिस्टन स्टब्स के साथ मिलकर चौथे विकेट के लिए 72 रन जोड़े। स्टब्स 27 गेंदों में 37 रन बनाकर आउट हुए।
अन्य रिकॉर्ड्स
मैच में बने ये अन्य रिकॉर्ड्स
डेविड द्वारा लगाए गए 8 छक्के किसी भी ऑस्ट्रेलियाई द्वारा दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ एक पारी में लगाए गए सबसे ज्यादा छक्के हैं। कंगारू टीम ने पावरप्ले के बाद 71/4 स्कोर बनाया था। यह ऑस्ट्रेलिया का दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ दूसरा सबसे बड़ा पावरप्ले स्कोर है। बता दें कि 2020 में केपटाउन में ऑस्ट्रेलिया ने शुरुआती 6 ओवर के बाद 75/0 का स्कोर बनाया था। ऑस्ट्रेलिया ने लगातार 9वां टी-20 अंतरराष्ट्रीय जीता है।