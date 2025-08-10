अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में ये खिलाड़ी सर्वाधिक बार 90-99 रन के बीच हुए आउट, जानिए उनके आंकड़े 

अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 90 से 99 रन (नर्वस नाइंटीज) के बीच आउट होना किसी भी बल्लेबाज के लिए सबसे निराशाजनक पल होता है। जब शतक से बस कुछ कदम दूर पहुंचकर विकेट गंवाना पड़े तो ये चुभन सालों तक याद रहती है। क्रिकेट के इतिहास में कई दिग्गज ऐसे रहे हैं, जिन्होंने कई बार 90 से 99 रन के बीच पारी खत्म की। ऐसे में आइए अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा बार इसका शिकार हुए खिलाड़ियों पर नजर डालते हैं।

#1 सचिन तेंदुलकर (28 बार) पहले स्थान पर भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व महान बल्लेबाज सचिन तेंदुंलकर हैं। उन्होंने 664 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले खेले थे और इस दौरान 28 बार 90 से 99 के स्कोर के बीच आउट हुए। उन्होंने अपने अंतरराष्ट्रीय करियर में 782 पारियों में बल्लेबाजी की थी और 74 बार नाबाद रहे थे। इस दौरान उनके बल्ले से 34,357 रन निकले थे। उनकी औसत 48.52 की रही थी। उन्होंने 100 शतक और 164 अर्धशतक लगाए थे। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 248* रन रहा था।

#2 केन विलियमसन (15 बार) न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के स्टार बल्लेबाज केन विलियमसन इस सूची में दूसरे स्थान पर हैं। अपना पहला अंतरराष्ट्रीय मुकाबला साल 2010 में खेलने वाला यह खिलाड़ी 15 बार 90 से 99 रन के स्कोर के बीच पवेलियन लौटा है। विलियमसन ने 371 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले खेले हैं और इसकी 441 पारियों में 48.56 की औसत से 19,086 रन बनाए हैं। उनके बल्ले से 48 शतक और 102 अर्धशतक निकले हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 251 रन रहा है।

#3 राहुल द्रविड़ और एबी डिविलियर्स (14-14 बार) तीसरे स्थान पर 2 पूर्व दिग्गज एबी डिविलियर्स और राहुल द्रविड़ हैं। दोनों अपने अंतरराष्ट्रीय करियर में 14-14 बार 90 से 99 के स्कोर के बीच आउट हुए थे। डिविलियर्स ने 420 मुकाबलों की 484 पारियों में 48.11 की औसत से 20,014 रन बनाए थे। उनके बल्ले से 47 शतक और 109 अर्धशतक निकले। द्रविड़ ने 509 मैचों की 605 पारियों में 45.21 की औसत से 24,208 रन बनाए थे। उनके बल्ले से 48 शतक और 146 अर्धशतक निकले थे।