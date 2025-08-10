ऑस्ट्रेलिया बनाम दक्षिण अफ्रीका: टिम डेविड ने पहले टी-20 में बनाए 83 रन, जानिए आंकड़े

ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के बल्लेबाज टिम डेविड ने दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम के खिलाफ सीरीज के पहले टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैच में 83 रन की शानदार पारी खेली। वह अपने टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर के दूसरे शतक को पूरा नहीं कर सके। उनकी इस पारी की मदद से ऑस्ट्रेलिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए अपने सभी विकेट खोकर 178 रन बनाए हैं। आइए उनकी पारी और आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं।

पारी ऐसी रही डेविड की पारी ऑस्ट्रेलिया ने 30 रन के स्कोर पर जब अपना तीसरा विकेट खोया, तब डेविड क्रीज पर आए। उन्होंने लगातार गिर रहे विकेटों के बीच कैमरून ग्रीन के साथ मिलकर 16 गेंदों में 40 रन जोड़े। आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए उन्होंने 29 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। इस बीच उन्हें कुछ जीवनदान भी मिले। वह 52 गेंदों में 83 रन की पारी खेलकर 8वें विकेट के रूप में आउट हुए। उन्होंने 4 चौके और 8 छक्के लगाए।

आंकड़े टिम डेविड ने टी-20 में पूरे किए 350 छक्के डेविड ने टी-20 क्रिकेट में अपने 350 छक्के पूरे किए। अब तक उनके 285 मैचों की 256 पारियों में 355 छक्के हो गए हैं। डेविड ने टी-20 अंतरराष्ट्रीय में अब तक में कुल 88 छक्के लगाए हैं। इस बल्लेबाज ने टी-20 क्रिकेट में अपने 5,500 रन भी पूरे किए। वह टी-20 क्रिकेट में 19 अर्धशतक भी लगा चुके हैं।

करियर ऐसा रहा है डेविड का टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर डेविड ने अब तक 58 टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में 38.27 की औसत और 167.57 की स्ट्राइक रेट के साथ 1,416 रन बनाए हैं। इस बीच उन्होंने 102* रन के सर्वोच्च स्कोर के साथ 1 शतक और 7 अर्धशतक लगाए हैं। दिलचस्प रूप से डेविड ऑस्ट्रेलिया से पहले सिंगापुर क्रिकेट टीम का भी प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। उन्होंने सिंगापुर से 14 टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में 46.50 की औसत से 558 रन बनाए थे।

क्वेना मफाका क्वेना मफाका ने लिए 4 विकेट दक्षिण अफ्रीका की ओर से क्वेना मफाका सबसे सफल गेंदबाज रहे। उन्होंने अपने 4 ओवर के कोटे में 20 रन देते हुए 4 विकेट चटकाए। यह उनके करियर का सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन भी हो गया। इस युवा तेज गेंदबाज ने डेविड, मिचेल ओवन, बेन ड्वार्शुइस और एडम जैम्पा के विकेट हासिल किए। मफाका ने अब तक 9 मैच खेले हैं, जिसमें 28.00 की औसत के साथ 10 विकेट लिए हैं।