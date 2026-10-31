दक्षिण अफ्रीका ने जीती सीरीज (तस्वीर: एक्स/@ProteasMenCSA)

दक्षिण अफ्रीका ने तीसरे टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया को हराते हुए 2-1 से जीती सीरीज

क्या है खबर?

दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम ने सीरीज के तीसरे टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम को 176 रन से हराते हुए 3 मुकाबलों की सीरीज को 2-1 से अपने नाम किया। केपटाउन में खेले गए मैच में जीत के लिए मिले 288 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए ऑस्ट्रेलिया की दूसरी पारी 110 रन पर सिमट गई। दक्षिण अफ्रीका ने 2018 के बाद ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध टेस्ट सीरीज जीती है। आइए मैच में बने रिकॉर्ड्स पर एक नजर डालते हैं।