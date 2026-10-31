दक्षिण अफ्रीका ने तीसरे टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया को हराते हुए 2-1 से जीती सीरीज
क्या है खबर?
दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम ने सीरीज के तीसरे टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम को 176 रन से हराते हुए 3 मुकाबलों की सीरीज को 2-1 से अपने नाम किया। केपटाउन में खेले गए मैच में जीत के लिए मिले 288 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए ऑस्ट्रेलिया की दूसरी पारी 110 रन पर सिमट गई। दक्षिण अफ्रीका ने 2018 के बाद ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध टेस्ट सीरीज जीती है। आइए मैच में बने रिकॉर्ड्स पर एक नजर डालते हैं।
लेखा-जोखा
इस तरह से जीती दक्षिण अफ्रीका
दक्षिण अफ्रीका ने अपनी पहली पारी में 329 रन बनाए, जिसमें मार्केस एकरमैन (95) और एडेन मार्करम (78) ने अर्धशतक लगाए।
जवाब में कंगारू टीम ने जोश इंग्लिस के शतक (102) की बदौलत 429 रन बनाते हुए बढ़त हासिल की।
मेजबान टीम ने दूसरी पारी में रयान रिकेल्टन (101) और वियान मुल्डर (115) के शतक की मदद से 387 रन बनाए।
आखिर में ऑस्ट्रेलियाई टीम 288 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए 110 रन पर ढेर हो गई।
गेंदबाजी
हार्मर ने किया सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन
प्रोटियाज टीम के अनुभवी ऑफ-स्पिनर साइमन हार्मर ने ऑस्ट्रेलिया की दूसरी पारी में घातक गेंदबाजी करते हुए 6 विकेट अपने नाम किए।
यह उनके टेस्ट करियर का तीसरा और कंगारू टीम के खिलाफ पहला ही 5 विकेट हॉल रहा। यह उनका टेस्ट करियर में सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन भी रहा है।
उन्होंने पारी में 21.1 ओवर में 14 मेडन के साथ केवल 0.80 की इकॉनमी से मात्र 16 रन खर्च करते हुए ये सफलताएं अर्जित की।
रिकॉर्ड
ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सबसे किफायती गेंदबाजी का रिकॉर्ड
इस प्रदर्शन के साथ हार्मर टेस्ट क्रिकेट इतिहास में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 5 या उससे अधिक विकेट लेकर सबसे किफायती गेंदबाजी करने वाले गेंदबाज बन गए हैं। उनकी इकॉनमी केवल 0.80 की रही है।
उन्होंने इस मामले में वेस्टइंडीज के पूर्व दिग्गज गेंदबाज मैल्कम मार्शल को पीछे छोड़ दिया है, जिन्होंने 1989 में एडिलेड में खेले गए टेस्ट में 0.94 की इकॉनमी के साथ 31 ओवर में 16 मेडन के साथ 29 रन देकर 5 विकेट झटके थे।
जानकारी
हार्मर ने मैच में चटकाए 10 विकेट
चौथी पारी में चटकाए गए 6 विकेट के साथ हार्मर ने मुकाबले में 120 रन खर्च करते हुए 10 विकेट चटकाए हैं। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी में भी 104 रन देकर 4 विकेट चटकाए थे। इसके लिए उन्हें 'प्लेयर ऑफ द मैच' चुना गया।
रबाडा
रबाडा 350 टेस्ट विकेट वाले चौथे दक्षिण अफ्रीकी बने
रबाडा 350 टेस्ट विकेट लेने वाले दक्षिण अफ्रीका के चौथे गेंदबाज बने। वह डेल स्टेन, शान पोलाक और मखाया एंटिनी की सूची में शामिल हुए।
क्रिकइंफो के मुताबिक, प्रोटियाज टीम से सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज स्टेन हैं। उन्होंने 93 टेस्ट में 22.95 की औसत के साथ 439 विकेट लिए थे।
स्टेन के बाद पोलाक ने 23.11 की औसत के साथ 421 विकेट लिए थे। एंटिनी ने अपने टेस्ट करियर का अंत 390 विकेटों के साथ किया था।
उपलब्धि
गेंदों के लिहाज से सबसे तेज 350 विकेट
रबाडा ने 13,808 गेंदों में अपने 350 विकेट पूरे किए। वह गेंदों के लिहाज से सबसे तेज इस आंकड़े को छूने वाले गेंदबाज बने।
उन्होंने इस मामले में स्टेन (14,719 गेंदे) का पिछला रिकॉर्ड तोड़ा।
पाकिस्तान के पूर्व दिग्गज वकार यूनिस ने 14905 गेंदों का सहारा लेते हुए अपने 350 विकेट पूरे किए थे।
इस सूची में अन्य गेंदबाज मैल्कम मार्शल (16,340 गेंदे) और मिचेल स्टार्क (16,908 गेंदे) हैं।
इंग्लिस
इंग्लिस ने लगाया अपना दूसरा टेस्ट शतक
इंग्लिस ने अपनी पहली पारी में 102 रन बनाए। यह उनके टेस्ट करियर का दूसरा शतक साबित हुआ।
वह अपनी दूसरी पारी में सिर्फ 4 रन बनाकर आउट हुए।
इंग्लिस ने 2025 में श्रीलंका क्रिकेट टीम के खिलाफ अपने टेस्ट करियर की शुरुआत की थी।
इस विकेटकीपर बल्लेबाज ने अब तक 6 टेस्ट खेले हैं और इसकी 9 पारियों में उन्होंने 250 से अधिक रन बनाए हैं। वह एक पारी में शून्य पर भी आउट हुए हैं।
साझेदारी
इंग्लिस ने कैरी के साथ की बड़ी शतकीय साझेदारी
ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी के दौरान इंग्लिस ने 5वें विकेट के लिए कैरी के साथ मिलकर 286 गेंदों में 185 रन की बड़ी शतकीय साझेदारी की।
कैरी 168 गेंदों का सामना करते हुए 80 रन बनाकर आउट हुए।
क्रिकबज के मुताबिक, 2014 में सेंचुरियन में स्टीव स्मिथ और शॉन मार्श की 233 रनों की साझेदारी के बाद, दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पांचवें विकेट के लिए ऑस्ट्रेलिया की यह पहली 100 से अधिक रनों की साझेदारी है।
स्टार्क
स्टार्क ने मैच में कुल 9 विकेट लिए
ऑस्ट्रेलिया के प्रमुख तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क ने दक्षिण अफ्रीका की पहली पारी के दौरान 16.3 ओवर में 2 मेडन रखते हुए 72 रन देकर 6 विकेट हासिल किए।
यह उनके टेस्ट करियर का 20वां 5 विकेट हॉल साबित हुआ।
दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ यह उनका तीसरा 5 विकेट हॉल रहा।
उन्होंने इस टीम के विरुद्ध 13 टेस्ट मैचों की 23 पारियों में 26.46 की औसत से कुल 62 विकेट चटकाए हैं।
बावुमा
बावुमा ने अपने 4,000 टेस्ट रन पूरे किए
बावुमा पहली पारी में अपना खाता भी नहीं खोल सके और दूसरी पारी में 35 रन बनाकर आउट हुए।
क्रिकइंफो के अनुसार, बावुमा टेस्ट क्रिकेट में 4,000 रन पूरे करने वाले दक्षिण अफ्रीका के 11वें बल्लेबाज बन गए हैं।
उनके नाम अब 38.36 की औसत के साथ 119 पारियों में 4,028 रन हैं।
बता दें कि दक्षिण अफ्रीका से सर्वाधिक रन जैक्स कैलिस ने बनाए हैं। पूर्व दिग्गज ने 55.25 की औसत से 13,206 रन बनाए थे।
रिकॉर्ड
रिकेल्टन और मुल्डर ने शतक लगाकर रचा इतिहास
रिकेल्टन और मुल्डर ने दक्षिण अफ्रीका की दूसरी पारी में शतक लगाकर इतिहास रचा।
रिकेल्टन और मुल्डर ने छठे विकेट के लिए 154 रनों की शतकीय साझेदारी की।
टेस्ट क्रिकेट इतिहास में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ किसी टेस्ट की दूसरी पारी में नंबर-6 और नंबर-7 (या उससे नीचे) पर आकर शतक बनाने वाली यह दुनिया की पहली जोड़ी बनी है।
टेस्ट इतिहास में यह केवल चौथी बार है जब नंबर-6 और नंबर-7 के बल्लेबाजों ने दूसरी पारी में शतक बनाए हैं।