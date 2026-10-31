ISRO ने NVS-03 सैटेलाइट को सफलतापूवर्क लॉन्च किया है

क्या रही NVS-03 सैटेलाइट की सफल लॉन्चिंग की वजह? ISRO प्रमुख नारायणन ने बताया

क्या है खबर?

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) ने शुक्रवार (30 अक्टूबर) रात को नया नेविगेशन सैटेलाइट NVS-03 सफलतापूर्वक लॉन्च किया। इस सफलता के पीछे एजेंसी की लॉन्च योजना में बदलाव रहा है। ISRO प्रमुख वी नारायणन ने शनिवार को बताया कि मिशन की विश्वसनीयता सुनिश्चित करने और पिछली तकनीकी बाधाओं से बचने के लिए NVS-03 उपग्रह को 3 पाइरो वाल्व खुले रखकर संचालित किया गया था। बता दें कि इस मिशन का उद्देश्य देश के नेविगेशन सिस्टम NavIC को मजबूत करना है।