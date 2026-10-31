युवराज सिंह ने की अभिषेक, ईशान और सूर्यवंशी को वनडे टीम में शामिल करने की वकालत

युवराज सिंह ने की अभिषेक, ईशान और सूर्यवंशी को वनडे टीम में शामिल करने की वकालत

लेखन भारत शर्मा 12:47 pm Oct 31, 202612:47 pm

क्या है खबर?

भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व दिग्गज ऑलराउंडर युवराज सिंह ने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) के चयनकर्ताओं को युवा खिलाड़ियों के चयन को लेकर एक बड़ा और कड़ा संदेश दिया है। युवराज का मानना है कि अभिषेक शर्मा, ईशान किशन और युवा सनसनी वैभव सूर्यवंशी को भारत की वनडे क्रिकेट टीम में नियमित मौका न देना उनकी बेजोड़ प्रतिभा के साथ नाइंसाफी करने जैसा है। आइए जानते हैं युवराज ने इस मामले में क्या कुछ कहा है।