कगिसो रबाडा 350 टेस्ट विकेट लेने वाले दक्षिण अफ्रीका के चौथे गेंदबाज बने, बनाए ये रिकॉर्ड्स 

रबाडा अब डेल स्टेन, शान पोलाक और मखाया एंटिनी के बाद 350 विकेट लेने वाले दक्षिण अफ्रीका के चौथे गेंदबाज बने।

क्रिकइंफो के मुताबिक, प्रोटियाज टीम से सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज स्टेन हैं। उन्होंने 93 टेस्ट में 22.95 की औसत के साथ 439 विकेट लिए थे।

स्टेन के बाद पोलाक ने 23.11 की औसत के साथ 421 विकेट लिए थे।

एंटिनी ने अपने टेस्ट करियर का अंत 390 विकेटों के साथ किया था।