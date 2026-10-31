उमर अब्दुल्ला की पार्टी में बगावत? मंत्रिमंडल विस्तार से दर्जनों विधायक नाराज, गुप्त बैठक की

इस पूरे विवाद की शुरुआत हाल ही में हुए मंत्रिमंडल विस्तार के बाद हुई। इस विस्तार में कई ऐसे विधायकों को मंत्री नहीं बनाया गया, जिनकी बड़ी दावेदारी मानी जा रही थी। इनमें नजीर अहमद गुरेजी, अब्दुल मजीद और मुबारक गुल जैसे नेता शामिल थे।

नजीर अहमद और मजीद ने मंत्री पद न मिलने पर सार्वजनिक तौर पर पार्टी की आलोचना की थी।

विधायकों ने उमर पर वरिष्ठों को नजरअंदाज करने और अपने करीबियों को प्राथमिकता देने के आरोप लगाए।