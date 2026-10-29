जोश इंग्लिस ने लगाया शतक (तस्वीर: एक्स/@ICC)

केपटाउन टेस्ट: जोश इंग्लिस ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ लगाया शतक, जानिए उनके आंकड़े

लेखन अंकित पसबोला 02:43 pm Oct 29, 202602:43 pm

क्या है खबर?

केपटाउन में खेले जा रहे तीसरे टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के बल्लेबाज जोश इंग्लिस ने दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम के खिलाफ शतक लगाया। यह उनके टेस्ट करियर का दूसरा ही शतक साबित हुआ। अपनी इस पारी के दौरान उन्होंने एलेक्स कैरी के साथ मिलकर 5वें विकेट के लिए बड़ी शतकीय साझेदारी निभाई। इंग्लिस के इस शतक की मदद से कंगारू टीम ने पहली पारी के आधार पर बढ़त हासिल की। आइए उनकी पारी पर एक नजर डालते हैं।