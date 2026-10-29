केपटाउन टेस्ट: जोश इंग्लिस ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ लगाया शतक, जानिए उनके आंकड़े

केपटाउन टेस्ट: जोश इंग्लिस ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ लगाया शतक, जानिए उनके आंकड़े
क्या है खबर?
केपटाउन में खेले जा रहे तीसरे टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के बल्लेबाज जोश इंग्लिस ने दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम के खिलाफ शतक लगाया। यह उनके टेस्ट करियर का दूसरा ही शतक साबित हुआ। अपनी इस पारी के दौरान उन्होंने एलेक्स कैरी के साथ मिलकर 5वें विकेट के लिए बड़ी शतकीय साझेदारी निभाई। इंग्लिस के इस शतक की मदद से कंगारू टीम ने पहली पारी के आधार पर बढ़त हासिल की। आइए उनकी पारी पर एक नजर डालते हैं।
पारी
शानदार रही इंग्लिस की पारी
ऑस्ट्रेलिया ने जब 185 रन के स्कोर पर अपना 5वां विकेट खोया, तब इंग्लिस क्रीज पर आए।
उन्होंने कंगारू टीम को संभाला और दूसरे दिन के खेल की समाप्ति तक 85 रन बनाकर नाबाद रहे।
निरंतर रन बनाते हुए मैच के तीसरे दिन के पहले सत्र के दौरान उन्होंने अपनी पारी को शतक में तब्दील किया।
उन्होंने और कैरी ने मिलकर ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 350 रन के पार पहुंचाया।
करियर
ऐसा है इंग्लिस का टेस्ट करियर
इंग्लिस ने 2025 में श्रीलंका क्रिकेट टीम के खिलाफ अपने टेस्ट करियर की शुरुआत की थी।
इस विकेटकीपर बल्लेबाज ने अब तक 6 टेस्ट खेले हैं और इसकी 8 पारियों में उन्होंने 250 से अधिक रन बनाए हैं।
वह एक पारी में शून्य पर भी आउट हुए हैं।
इस मैच से पहले इंग्लिस ने अपना शतक श्रीलंका के खिलाफ अपने डेब्यू टेस्ट में लगाया था। उस मैच में उन्होंने 102 रन बनाए थे।