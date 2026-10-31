कुलदीप-वरुण को प्लेइंग इलेवन में क्यों नहीं मिला मौका? कोच साईराज बहुतुले ने किया खुलासा

चौथे टी-20 के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुतुले ने स्पष्ट किया कि यह सब टीम समीकरण के कारण हो रहा है।

बहुतुले ने कहा, "मुझे लगता है कि किसी भी चीज से बढ़कर वे (कुलदीप और वरुण) खेलने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं, लेकिन टीम का जो भी कॉम्बिनेशन होता है, उसके तहत यह समझना बेहद जरूरी है कि शायद उन्हें वह अवसर (मौका) न मिले। वे दोनों इस बात से अच्छी तरह वाकिफ हैं।"