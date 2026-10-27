केपटाउन टेस्ट: दक्षिण अफ्रीका 329 रन पर हुई ऑलआउट, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ऐसा रहा पहला दिन 

स्टार्क ने 16.3 ओवर में 2 मेडन रखते हुए 72 रन देकर 6 विकेट हासिल किए। उनकी इकॉनमी रेट 4.40 रही।

यह उनके टेस्ट करियर का 20वां 5 विकेट हॉल है। स्टार्क अब तक 110 टेस्ट मैचों की 210 पारियों में 26 की औसत से 457 विकेट ले चुके हैं।

दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ यह उनका तीसरा 5 विकेट हॉल रहा। उन्होंने इस टीम के विरुद्ध 13 टेस्ट मैचों की 23 पारियों में कुल 59 विकेट चटकाए हैं।