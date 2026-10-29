दक्षिण अफ्रीका बनाम ऑस्ट्रेलिया: तेम्बा बावुमा ने टेस्ट क्रिकेट में पूरे किए 4,000 रन, जानिए आंकड़े

बावुमा ने दूसरे टेस्ट में 334 गेंदों पर 18 चौकों और एक छक्के की मदद से 179 रन की पारी खेली थी।

यह टेस्ट में उनका सर्वोच्च स्कोर है। इससे पहले उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 172 रन था।

बावुमा के टेस्ट करियर के 2,330 से अधिक रन दक्षिण अफ्रीका की धरती पर आए हैं। उन्होंने घरेलू मैदान पर 39 टेस्ट की 64 पारियों में 44 से अधिक की औसत से रन बनाए हैं। उनके सभी शतक घरेलू मैदान पर आए हैं।