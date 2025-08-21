श्रेयस अय्यर के भारतीय टीम में नहीं चुने जाने पर उनके पिता ने जताई नाराजगी

श्रेयस अय्यर को एशिया कप 2025 के लिए चुनी गई भारतीय क्रिकेट टीम का हिस्सा नहीं बनाया गया है। वह हाल के दिनों में कमाल के फॉर्म में चल रहे हैं। इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2025 में उनके बल्ले से खूब रन निकले थे और अपनी कप्तानी में साल 2014 के बाद पहली बार पंजाब किंग्स (PBKS) को प्लेऑफ में पहुंचाया। अब पहली बार उनके पिता का इस पूरे मामले पर बयान आया है। आइए बताते हैं उन्होंने क्या कहा।

बयान श्रेयस के पिता ने जताई नाराजगी संतोष अय्यर ने नाराजगी जताते हुए टाइम्स ऑफ इंडिया से कहा, "समझ नहीं आता श्रेयस को भारतीय टीम में जगह बनाने के लिए और क्या करना होगा। IPL में वह लगातार शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं। दिल्ली कैपिटल्स (DC) से लेकर कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) और PBKS तक उन्होंने कप्तानी की। 2024 में KKR को खिताब जिताया और इस साल PBKS को फाइनल तक पहुंचाया। मैं यह नहीं कहता कि उन्हें कप्तान बनाइए, लेकिन चयन तो बनता है।"

टीम टीम में नहीं चुने जाने के बाद श्रेयस ने क्या कहा? श्रेयस के पिता संतोष ने आगे कहा कि टीम से बाहर होने के बावजूद बेटा कभी गुस्सा जाहिर नहीं करता। उनके चेहरे पर कभी भी निराशा झलकती ही नहीं। वह बस इतना कहता है, "मेरा नसीब है, अब कुछ नहीं किया जा सकता।" पिता के मुताबिक, श्रेयस हमेशा शांत रहते हैं और किसी को दोष नहीं देते। हालांकि, भीतर से वह निराश जरूर होते होंगे, लेकिन उन्होंने कभी इसे खुलकर सामने नहीं आने दिया।

करियर ऐसा रहा है श्रेयस का टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर श्रेयस ने भारत की ओर से अब तक 51 टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले हैं, जिसमें 30.66 की औसत और 136.12 की स्ट्राइक रेट के साथ 1.104 रन बनाए हैं। इस बीच उन्होंने 74* रन के सर्वोच्च स्कोर के साथ 8 अर्धशतक लगाए हैं। उन्होंने 2017 में अपने टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर का आगाज किया था। साल 2023 में उन्होंने सिर्फ 2 टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले थे, जिसमें उन्होंने कुल 61 रन बनाए थे।