एशिया कप: टी-20 प्रारूप में पाकिस्तान के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज

एशिया कप के टी-20 प्रारूप में पाकिस्तान क्रिकेट टीम के बल्लेबाजों ने कई यादगार पारियां खेली हैं। इस दौरान कुछ खिलाड़ियों ने लगातार रन बनाकर अपनी टीम को मजबूती दी और टूर्नामेंट के अहम मैचों में चमके। हालांकि, पाकिस्तान अब तक टी-20 प्रारूप में एक बार भी यह टूर्नाेमेंट नहीं जीत पाया है। इस बीच आइए इस टूर्नामेंट के आगामी संस्करण से पहले पाकिस्तान के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों पर एक नजर डाल लेते हैं।

#1 मोहम्मद रिजवान (281 रन) इस सूची में पहले स्थान पर पाकिस्तान क्रिकेट टीम के स्टार बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान हैं। उन्होंने 2022 के संस्करण में अपना पहला मुकाबला खेला था। रिजवान ने 6 मैचों की 6 पारियों में 1 बार नाबाद रहते हुए 281 रन बनाए हैं। उनकी औसत 56.20 और स्ट्राइक रेट 117.57 की रही है। रिजवान के बल्ले से 3 अर्धशतक निकले हैं और उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर नाबाद 78 रन रहा है। रिजवान 200 से ज्यादा रन बनाने वाले एकमात्र पाकिस्तानी बल्लेबाज हैं।

#2 सरफराज अहमद और शोएब मलिक (121-121 रन) दूसरे स्थान पर संयुक्त रूप से सरफराज अहमद और शोएब मलिक हैं। दोनों ने 121-121 रन बनाए हैं। सरफराज ने 4 मैचों की 3 पारियों में 60.50 की औसत और 130.10 की स्ट्राइर रेट से ये रन बनाए हैं। उनके बल्ले से 1 अर्धशतक निकला है और उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 58* रन है। मलिक की भी औसत 60.50 की है और उन्होंने 4 मुकाबलों में 112.03 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की है। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 63* रन है।

#3 उमरान अकमल और इफ्तिखार अहमद (105-105 रन) इस सूची में तीसरे स्थान पर संयुक्त रूप से 2 बल्लेबाज उमरान अकमल और इफ्तिखार अहमद हैं। उमरान ने 4 मुकाबले खेले थे और इसकी 4 पारियों में 35 की औसत और 107.14 की स्ट्राइक रेट से 105 रन बनाए थे। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 50* रन रहा था। इफ्तिखार ने भी 7 मैचों की 6 पारियों में 26.25 की औसत और 100.96 की स्ट्राइक रेट से 105 रन बनाए थे। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 32 रन रहा था।