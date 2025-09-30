शाकिब अल हसन अब बांग्लादेश से नहीं खेल पाएंगे अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट, खेल सलाहकार ने किया ऐलान 

बांग्लादेश के स्पोर्ट्स एडवाइजर आसिफ महमूद ने ये घोषणा की है कि अब शाकिब अल हसन कभी भी अपने देश से अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट नहीं खेल पाएंगे। दरअसल, शाकिब ने पूर्व बांग्लादेशी प्रधानमंत्री शेख हसीना के जन्मदिन पर शुभकामनाएं दी थी और इससे नाराज महमूद ने ये ऐलान किया है। बता दें कि इस ऑलराउंडर ने लगभग 1 साल से अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट नहीं खेला है। आइए इस खबर पर एक नजर डालते हैं।

विवाद इस पोस्ट से शुरू हुआ विवाद शेख के जन्मदिन पर शाकिब ने शुभकामनाएं दी थी। इसके बाद महमूद ने खिलाड़ी का नाम लिए बिना पोस्ट में लिखा, 'आप सभी ने एक शख्स को बाहर करने के लिए मुझे बहुत गालियां दी हैं, लेकिन मैं सही था।' इसके बाद शाकिब ने पोस्ट में लिखा, 'आखिरकार किसी ने मान लिया कि उन्हीं की वजह से मैं बांग्लादेश की जर्सी दोबारा नहीं पहन पाऊंगा। शायद मैं एक दिन अपनी मातृभूमि लौट जाऊंगा। बांग्लादेश, मैं तुमसे प्यार करता हूं।'

बयान शाकिब कभी बांग्लादेश के लिए नहीं खेल पाएंगे- महमूद महमूद ने ढाका स्थित चैनल 24 से कहा, "हम उसे (शाकिब को) बांग्लादेश का झंडा नहीं उठाने देंगे। मेरे लिए उसे बांग्लादेश की जर्सी पहनने की इजाजत देना संभव नहीं होगा। हो सकता है कि मैंने BCB को पहले यह न बताया हो, लेकिन अब बोर्ड के लिए मेरा स्पष्ट निर्देश यही है कि शाकिब अल हसन फिर कभी बांग्लादेश के लिए नहीं खेल पाएंगे।"

टेस्ट करियर कैसा रहा है शाकिब का टेस्ट करियर? शाकिब ने अपना पहला टेस्ट मैच साल 2007 में भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाफ खेला था। उन्होंने अब तक 70 मुकाबले खेले हैं। इसकी 128 पारियों में 8 बार नाबाद रहते हुए 4,600 रन बनाए हैं। उनकी औसत 38.33 की रही है। टेस्ट में इस खिलाड़ी ने 70 मैच में 31.85 की औसत 242 विकेट भी लिए हैं। उन्होंने 19 बार 5 विकेट हॉल अपने नाम किए हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 7/36 का रहा है।