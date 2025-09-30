टी-20 प्रारूप में खेले गए एशिया कप फाइनल में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले गेंदबाज

#1 कुलदीप यादव (4/30 बनाम पाकिस्तान, 2025) फाइनल में अपने पहले 2 ओवरों में कोई विकेट नहीं लेने वाले कुलदीप ने सैम अयूब को आउट करके पाकिस्तान का स्कोर 113/2 कर दिया। बाद में कुलदीप ने उसी ओवर में पाकिस्तानी कप्तान सलमान आगा, शाहीन अफरीदी और फहीम अशरफ को भी आउट किया। कुलदीप ने अपने 4 ओवर में 30 रन देते हुए ये 4 सफलताएं हासिल की। उनकी गेंदबाजी के चलते ही पाकिस्तानी टीम 146 रन पर सिमट गई थी।

जानकारी कुलदीप ने इस संस्करण में लिए सर्वाधिक विकेट कुलदीप ने एशिया कप 2025 में कमाल का प्रदर्शन किया। इस खिलाड़ी ने 7 मैचों में 9.29 की उम्दा औसत के साथ 17 विकेट अपने नाम किए। इस बीच उन्होंने 2 बार 4 विकेट हॉल भी लिए। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 4/7 का रहा।

#2 प्रमोद मदुशन (4/34 बनाम भारत, 2025) कुलदीप ने श्रीलंका के प्रमोद मदुशन का पिछला रिकॉर्ड तोड़ा। मदुशन ने दुबई में पाकिस्तान के खिलाफ एशिया कप 2022 के फाइनल में 34 रन देकर 4 विकेट लिए थे। मदुशन ने बाबर आजम और फखर जमान को लगातार गेंदों पर आउट किया और फिर इफ्तिखार अहमद और नसीम शाह के विकेट चटकाए। उनकी बदौलत पाकिस्तानी पारी 147 रन पर सिमटी थी। उस मैच में श्रीलंका ने पहले खेलते हुए 20 ओवर में 6 विकेट पर 170 रन बनाए थे।