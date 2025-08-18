बुची बाबू ट्रॉफी में सरफराज खान ने लगाया बेहतरीन शतक

भारतीय क्रिकेट टीम के मध्यक्रम के बल्लेबाज सरफराज खान ने चेन्नई में बुची बाबू ट्रॉफी टूर्नामेंट के पहले मैच में मुंबई के लिए धमाकेदार शतक जड़ा। मध्यक्रम में बल्लेबाजी करते हुए सरफराज ने सिर्फ 92 गेंदों में अपना शतक पूरा किया और आकाश पारकर के साथ मिलकर शतकीय साझेदारी भी निभाई। सरफराज को इंग्लैंड दौरे पर नहीं चुना गया था और अब उन्होंने शतक जड़कर एक बार फिर चयनकर्ताओं का ध्यान अपनी ओर खींचा है।

पारी जोरदार रही सरफराज की पारी तमिलनाडु क्रिकेट टीम के खिलाफ मैच में मुंबई ने जब 98 रन के स्कोर पर अपना तीसरा विकेट खोया, तब सरफराज क्रीज पर आए। उन्होंने विपक्षी गेंदबाजों की जमकर खबर ली और रिटायर्ट हर्ट होने से पहले 138 रन की पारी खेली। दाएं हाथ के इस बल्लेबाज ने अपनी शतकीय पारी में 114 गेंदों का सामना करते हुए 10 चौके और 6 छक्के लगाए। उन्होंने आकाश पारकर के साथ मिलकर 129 रन भी जोड़े।

मुंबई सरफराज की पारी की बदौलत बड़े स्कोर की ओर अग्रसर मुंबई सरफराज के शतक की मदद से मुंबई ने पहले दिन के खेल की समाप्ति तक 367/5 का स्कोर बनाया है। पहले दिन 85 ओवर का ही खेल संभव हो पाया। सरफराज के अलावा मुंबई की ओर से सुवेद पारकर और आकाश पारकर ने अर्धशतक लगाए। सुवेद 72 रन बनाकर आउट हुए, जबकि आकाश फिलहाल 67 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद हैं। मुंबई की कप्तानी कर रहे आयुष म्हात्रे ने सिर्फ 13 रन बनाए।

करियर भारत से 6 टेस्ट खेल चुके हैं सरफराज सरफराज ने पिछले साल ही इंग्लैंड क्रिकेट टीम के खिलाफ अपने टेस्ट करियर का आगाज किया था। वह अब तक 6 टेस्ट की 11 पारियों में 37.10 की औसत से 371 रन बनाने में सफल रहे हैं। इसमें 1 शतक और 3 अर्धशतक शामिल हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 150 रन का रहा है। उन्होंने अपना आखिरी अंतरराष्ट्रीय मुकाबला नवंबर 2024 में न्यूजीलैंड के खिलाफ खेला था। वह अब फिर से भारतीय टीम में जगह बनाने पर ध्यान दे रहे हैं।