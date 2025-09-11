क्या सचिन तेंदुलकर होंगे BCCI के अगले अध्यक्ष? जानिए उनकी टीम ने जारी किया बयान
क्या है खबर?
पूर्व महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर ने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) के अध्यक्ष पद की दौड़ में शामिल होने से साफ इनकार किया है। दरअसल, ऐसी खबरें थी कि तेंदुलकर बोर्ड के अध्यक्ष बन सकते हैं, लेकिन अब उनकी टीम ने एक बयान जारी कर इन अफवाहों को सिरे से खारिज कर दिया है। उनकी टीम ने स्पष्ट किया है कि ऐसी निराधार अटकलों पर ध्यान न दें। आइए इस खबर पर एक नजर डालते हैं।
बयान
तेंदुलकर नहीं होंगे BCCI के अध्यक्ष
तेंदुलकर की टीम ने आधिकारिक बयान में कहा, "हमारे संज्ञान में आया है कि सचिन तेंदुलकर को BCCI के अध्यक्ष पद के लिए विचार किए जाने या नामांकित किए जाने के बारे में कुछ खबरें और अफवाहें फैल रही हैं। हम स्पष्ट रूप से कहना चाहते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है।" बता दें कि तेंदुलकर स्वयं टिप्पणी के लिए उपलब्ध नहीं थे, लेकिन उनकी टीम ने मीडिया से अनुरोध किया कि वे ऐसी अटकलें लगाना बंद करें।
चुनाव
28 सितंबर को होने हैं BCCI के विभिन्न पदों के लिए मतदान
BCCI के चुनाव 28 सितंबर को होने हैं, जिसमें अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, संयुक्त सचिव और कोषाध्यक्ष के पदों के लिए मतदान होगा। ऐसी खबर है कि मौजूदा सचिव देवजीत सैकिया, संयुक्त सचिव रोहन गौंस देसाई और कोषाध्यक्ष प्रभतेज सिंह भाटी अपने पदों पर बने रहेंगे। इनके अलावा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पदों पर सबकी नजरें रहने वाली हैं। राजीव शुक्ला वर्तमान उपाध्यक्ष हैं, और उनके किसी न किसी रूप में BCCI का हिस्सा बने रहने की उम्मीद है।
एजेंडा
बैठक में ये होंगे प्रमुख एजेंडा
BCCI की 94वीं वार्षिक बैठक (AGM) 28 सितंबर को सुबह 11:30 बजे मुंबई स्थित मुख्यालय में होगी। इस बैठक में अध्यक्ष सहित अन्य पदाधिकारियों के चुनाव को प्रमुख एजेंडा बनाया गया है। बैठक के एजेंडा में 2 सदस्यों का इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) गवर्निंग काउंसिल में चुनाव और इंडियन क्रिकेटर्स एसोसिएशन से एक प्रतिनिधि का चयन शामिल है। इसके अलावा, विमेंस प्रीमियर लीग (WPL) कमिटी के लिए भी मतदान होगा। इसी दिन लोकपाल और नैतिकता अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी।
वापसी
इनकी हो सकती है वापसी
IPL गवर्निंग काउंसिल में पद के लिए पूर्व BCCI कोषाध्यक्ष अनिरुद्ध चौधरी के लौटने की संभावना है। बंगाल से आने वाले अविशेक डालमिया जो वर्तमान में IPL गवर्निंग काउंसिल के सदस्य हैं भी इस पद के लिए दावेदार हैं। हालांकि, अंतिम निर्णय बोर्ड नेतृत्व की बैठक में होने वाली चर्चाओं पर निर्भर करेगा। इन चर्चाओं में उम्मीदवारों की योग्यता, अनुभव और क्रिकेट प्रशासन में उनकी भूमिका को ध्यान में रखते हुए पदों पर नियुक्ति तय की जाएगी।