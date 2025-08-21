ऑस्ट्रेलिया दौरे से पहले इस टीम के खिलाफ वनडे क्रिकेट खेलते नजर आएंगे रोहित शर्मा 

तैयारी रोहित ने कर दी है अभ्यास की शुरुआत रेवस्पोर्ट्ज पर छपी एक खबर के अनुसार रोहित ने व्यक्तिगत अभ्यास शुरू कर दिया है, लेकिन वह बिना पूरी तैयारी के ऑस्ट्रेलिया नहीं जाना चाहते। यही वजह है कि वह मुख्य दौरे से पहले भारत-A और ऑस्ट्रेलिया-A के बीच होने वाली वनडे सीरीज खेलना चाहते हैं। 3 अनौपचारिक वनडे मुकाबले 30 सितंबर, 3 अक्टूबर और 5 अक्टूबर को कानपुर में खेले जाएंगे। रोहित मानते हैं कि यह सीरीज उनके लिए लय और आत्मविश्वास हासिल करने का अहम मौका होगी।

दौरा ऑस्ट्रेलिया दौरा रोहित का आखिरी अंतरराष्ट्रीय दौरा हो सकता है? भारत का अगला ऑस्ट्रेलिया दौरा वनडे और टी-20 सीरीज के साथ खेला जाएगा। दौरे में 3 वनडे मुकाबले पर्थ, एडिलेड और सिडनी में 19, 23 और 25 अक्टूबर को होंगे, जबकि इसके बाद 5 टी-20 मुकाबले खेले जाएंगे। मुंबई क्रिकेट में चर्चा है कि यह रोहित का खिलाड़ी के तौर पर आखिरी अंतरराष्ट्रीय दौरा हो सकता है। रोहित पहले ही टेस्ट और टी-20 अंतरराष्ट्रीय प्रारूप से संन्यास ले चुके हैं।

बदलाव बदलाव चाहती है BCCI इस साल इंग्लैंड दौरे से पहले भारतीय खिलाड़ियों को रणजी ट्रॉफी खेलने का निर्देश दिया गया। वैसे ही अब वनडे टीम में बदलाव की तैयारी दिख रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, BCCI और चयनकर्ता 2027 विश्व कप चक्र को ध्यान में रखते हुए रोहित और विराट कोहली से आगे बढ़ने पर विचार कर रहे हैं। सफेद गेंद के प्रारूप में युवा खिलाड़ियों की बढ़ती ताकत को देखते हुए वनडे टीम में नई ऊर्जा और ताजगी लाने की योजना है।