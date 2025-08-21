ऑस्ट्रेलिया दौरे से पहले इस टीम के खिलाफ वनडे क्रिकेट खेलते नजर आएंगे रोहित शर्मा
क्या है खबर?
वनडे में भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा ऑस्ट्रेलिया-A के खिलाफ होने वाली वनडे सीरीज खेलने को बेताब हैं। सितंबर-अक्टूबर में होने वाली यह अनौपचारिक सीरीज उनके लिए साल के आखिर में ऑस्ट्रेलिया दौरे की तैयारी का अच्छा मौका होगी। 38 वर्षीय रोहित ने मार्च के बाद से अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट नहीं खेला है। उन्होंने उस समय भारत को चैंपियंस ट्रॉफी जिताई थी। अब वह लंबे अंतराल के बाद वापसी कर लय हासिल करना चाहते हैं।
तैयारी
रोहित ने कर दी है अभ्यास की शुरुआत
रेवस्पोर्ट्ज पर छपी एक खबर के अनुसार रोहित ने व्यक्तिगत अभ्यास शुरू कर दिया है, लेकिन वह बिना पूरी तैयारी के ऑस्ट्रेलिया नहीं जाना चाहते। यही वजह है कि वह मुख्य दौरे से पहले भारत-A और ऑस्ट्रेलिया-A के बीच होने वाली वनडे सीरीज खेलना चाहते हैं। 3 अनौपचारिक वनडे मुकाबले 30 सितंबर, 3 अक्टूबर और 5 अक्टूबर को कानपुर में खेले जाएंगे। रोहित मानते हैं कि यह सीरीज उनके लिए लय और आत्मविश्वास हासिल करने का अहम मौका होगी।
दौरा
ऑस्ट्रेलिया दौरा रोहित का आखिरी अंतरराष्ट्रीय दौरा हो सकता है?
भारत का अगला ऑस्ट्रेलिया दौरा वनडे और टी-20 सीरीज के साथ खेला जाएगा। दौरे में 3 वनडे मुकाबले पर्थ, एडिलेड और सिडनी में 19, 23 और 25 अक्टूबर को होंगे, जबकि इसके बाद 5 टी-20 मुकाबले खेले जाएंगे। मुंबई क्रिकेट में चर्चा है कि यह रोहित का खिलाड़ी के तौर पर आखिरी अंतरराष्ट्रीय दौरा हो सकता है। रोहित पहले ही टेस्ट और टी-20 अंतरराष्ट्रीय प्रारूप से संन्यास ले चुके हैं।
बदलाव
बदलाव चाहती है BCCI
इस साल इंग्लैंड दौरे से पहले भारतीय खिलाड़ियों को रणजी ट्रॉफी खेलने का निर्देश दिया गया। वैसे ही अब वनडे टीम में बदलाव की तैयारी दिख रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, BCCI और चयनकर्ता 2027 विश्व कप चक्र को ध्यान में रखते हुए रोहित और विराट कोहली से आगे बढ़ने पर विचार कर रहे हैं। सफेद गेंद के प्रारूप में युवा खिलाड़ियों की बढ़ती ताकत को देखते हुए वनडे टीम में नई ऊर्जा और ताजगी लाने की योजना है।
करियर
कमाल का रहा है रोहित का वनडे करियर
रोहित ने साल 2007 में आयरलैंड क्रिकेट टीम के खिलाफ अपने वनडे करियर का आगाज किया था। वह अब तक 273 मैच की 265 पारियों में 48.76 की औसत के साथ 11,168 रन बनाने में सफल रहे हैं। इस दौरान उन्होंने 58 अर्धशतक के साथ 32 शतक भी जड़े हैं। वह वनडे क्रिकेट में 3 दोहरे शतक लगाने वाले दुनिया के एकमात्र बल्लेबाज भी हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 264 रन का रहा है।