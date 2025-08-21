एशिया कप टी-20: एक मैच में सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी, शीर्ष पर ये भारतीय 

एशिया कप के टी-20 प्रारूप में गेंदबाजों ने कई बार ऐसी गेंदबाजी की है, जिसने पूरे मैच की दिशा ही बदल दी। किसी ने नई गेंद से शुरुआत में विरोधी टीम को दबाव में डाला तो किसी ने आखिरी ओवरों में रन बनाना नामुमकिन कर दिया। कई ऐसे यादगार प्रदर्शन हुए, जिन्हें आज भी क्रिकेट प्रेमी नहीं भूले हैं। आइए एशिया कप 2025 के आगाज से पहले एक मैच में सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों पर नजर डालते हैं।

#1 भुवनेश्वर कुमार (5/4) सूची में पहले स्थान पर भारतीय क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार हैं। उन्होंने साल 2022 में अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाफ घातक गेंदबाजी की थी। 4 ओवर में 1 मेडन ओवर के साथ सिर्फ 4 रन खर्च करते हुए उन्होंने 5 विकेट चटकाए थे। उनकी इकॉनमी सिर्फ 1 की रही थी। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम ने 212/2 का स्कोर बनाया था। जवाब में अफगानिस्तान की टीम 20 ओवर में 111/8 का स्कोर ही बना पाई थी।

#2 शादाब खान (4/8) दूसरे स्थान पर पाकिस्तान क्रिकेट टीम के ऑलराउंडर खिलाड़ी शादाब खान हैं। उन्होंने हांगकांग क्रिकेट टीम के खिलाफ साल 2022 में 2.4 ओवर में सिर्फ 8 रन खर्च करते हुए 4 विकेट चटकाए थे। उन्होंने 3 की इकॉनमी रेट से गेंदबाजी की थी। पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 193/2 का स्कोर बनाया था। जवाब में शदाब की बेहतरीन गेंदबाजी के कारण हांगकांग सिर्फ 38 रनों पर ऑलआउट हो गई थी। पाकिस्तान को 155 रन से जीत मिली थी।

#3 मोहम्मद नबी (4/17) तीसरे स्थान पर अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के दिग्गज खिलाड़ी मोहम्मद नबी हैं। उन्होंने साल 2016 में हांगकांग क्रिकेट टीम के खिलाफ 4 ओवर में 17 रन देकर 4 विकेट लिए थे। उनकी इकॉनमी रेट 4.25 की रही थी। अफगानिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 178/7 का स्कोर बनाया था। जवाब में हांगकांग की टीम सिर्फ 112 रन पर ऑलआउट हो गई थी। अफगानिस्तान को 66 रन से जीत मिली थी।