रोहित शर्मा और विराट कोहली इंडिया-A के लिए खेल सकते हैं लिस्ट-A मैच - रिपोर्ट 

भारतीय क्रिकेट टीम के दिग्गज खिलाड़ी रोहित शर्मा और विराट कोहली इस महीने प्रतिस्पर्धी क्रिकेट में वापसी करने जा रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार दोनों स्टार बल्लेबाज 7 महीने से ज्यादा के लंबे अंतराल के बाद 50 ओवर के प्रारूप में नजर आ सकते हैं। वे पहले घरेलू मैदान पर ऑस्ट्रेलिया-A के खिलाफ लिस्ट-A सीरीज में खेल सकते हैं। इसके बाद टीम 3 मैचों की वनडे सीरीज खेलने के लिए ऑस्ट्रेलिया रवाना होगी। पूरी खबर पर नजर डालते हैं।

आखिरी सिर्फ एक प्रारूप खेलते हैं रोहित और कोहली रोहित और कोहली अब सिर्फ एक प्रारूप में खेलते हैं। दोनों ने 2024 टी-20 विश्व कप के बाद क्रिकेट के सबसे छोटे प्रारूप को अलविदा कह दिया था। इसी साल उन्होंने मई में टेस्ट क्रिकेट से भी संन्यास ले लिया था। उन्होंने आखिरी बार भारत के लिए 9 मार्च 2025 को दुबई में न्यूजीलैंड के खिलाफ खेले गए चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल में हिस्सा लिया था। ऐसे में उनकी वापसी का क्रिकेट प्रेमियों को बेसब्री से इंतजार है।

टीम कानपुर में खेले जाएंगे मुकाबले रोहित और कोहली की वापसी की संभावना ग्रीन पार्क स्टेडियम, कानपुर में ऑस्ट्रेलिया-A के खिलाफ 3 मैचों की लिस्ट-A सीरीज से जुड़ी है। ये मुकाबले 30 सितंबर, 3 अक्टूबर और 5 अक्टूबर को खेले जाएंगे। यह दोनों खिलाड़ियों का 2025 इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के बाद पहला प्रतिस्पर्धी क्रिकेट होगा। ऐसे में उनकी वापसी भारतीय क्रिकेट के लिए बेहद अहम मानी जा रही है और प्रशंसकों में इसे लेकर खासा उत्साह है।

इंडिया-A अभी टीम की घोषणा नहीं हुई भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने ऑस्ट्रेलिया-A के खिलाफ 2 लाल गेंदों के मैचों के लिए इंडिया-A टीम का ऐलान कर दिया है, लेकिन अभी सफेद गेंद के मुकाबलों की टीम घोषित नहीं हुई है। रिपोर्ट के अनुसार, भले ही रोहित को खिलाड़ी के रूप में चुना जाए, लेकिन वनडे कप्तानी को लेकर फैसला लंबे समय की दृष्टि से लिया जाएगा। यह चयन आने वाले समय में भारतीय टीम की योजनाओं और संतुलन को ध्यान में रखकर किया जाएगा।

फिटनेस कोहली की फिटनेस पर रखी जा रही नजर कोहली की फिटनेस पर लगातार नजर रखी जा रही है, लेकिन अगर उन्हें ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए चुना जाता है तो उन्हें बेंगलुरु में नियमित फिटनेस टेस्ट से गुजरना होगा। दोनों दिग्गज खिलाड़ियों ने 2027 क्रिकेट विश्व कप में खेलने की इच्छा जाहिर की है। हालांकि, वनडे क्रिकेट के कम हो रहे मैचों के कारण उनके पास ज्यादा प्रतिस्पर्धी मैचों में का मौका नहीं है, जिससे उनकी तैयारी प्रभावित हो सकती है।