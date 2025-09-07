एशिया कप 2025: क्या संजू सैमसन की जगह जितेश शर्मा होंगे भारत के विकेटकीपर बल्लेबाज?

टी-20 एशिया कप 2025 के लिए भारतीय क्रिकेट टीम के उद्घाटन मुकाबले में जितेश शर्मा को संजू सैमसन के ऊपर प्राथमिकता मिलने की संभावना है। भारतीय टीम अपने अभियान की शुरुआत 10 सितंबर को UAE क्रिकेट टीम के खिलाफ करेगी। पहले अभ्यास सत्र के दौरान मिली जानकारी से संकेत मिलते हैं कि इस मैच में सैमसन बेंच पर रह सकते हैं, जबकि जितेश को टीम में मौका मिलने की उम्मीद है। आइए पूरी खबर पर एक नजर डाल लेते हैं।

अभ्यास गौतम गंभीर के साथ जितेश ने किया खूब अभ्यास दुबई में पहले अभ्यास सत्र के दौरान जितेश ने मुख्य कोच गौतम गंभीर की निगरानी में खूब बल्लेबाजी की। इसके विपरीत सैमसन ने शुरुआत में केवल थ्रोडाउन किया और बाद में नेट प्रैक्टिस की। सैमसन ने हाल ही में केरल क्रिकेट लीग में शानदार प्रदर्शन और दमदार बल्लेबाजी की थी। इसके बावजूद जितेश को प्राथमिक विकेटकीपर-बल्लेबाज माना जा रहा है। जितेश की तैयारी और अभ्यास ने उन्हें हर तरह से पहली पसंद बना दिया है।

प्रदर्शन IPL 2025 में ऐसा था जितेश का प्रदर्शन IPL 2025 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) ने ट्रॉफी अपने नाम की थी। जितेश पूरे टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन करते हुए नजर आए थे। उन्होंने 11 पारियों में 261 रन बनाए थे। उनकी औसत 37.28 और स्ट्राइक रेट 176.35 की रही थी। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) के खिलाफ आया था। उन्होंने सिर्फ 33 गेंदों में नाबाद 85 रन बनाए थे और RCB को 228 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए 18.4 ओवर में जीत दिलाई थी।