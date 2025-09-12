अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में जीत में सर्वाधिक शतक लगाने वाले खिलाड़ी, शीर्ष चार में 3 भारतीय
क्या है खबर?
अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में किसी बल्लेबाज के लिए शतक जड़ना काफी बड़ी उपलब्धि माना जाता है। इसका कारण है कि शतक बार-बार नहीं बनते हैं और उसके लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ती है। ऐसे में अगर शतक के साथ टीम को जीत भी मिले जाए तो यह पारी और भी खास बन जाती है क्योंकि इसमें खिलाड़ी के साथ टीम को भी फायदा होता है। आइए टीम की जीत में सर्वाधिक शतक बनाने वाले खिलाड़ियों पर नजर डालते हैं।
#1
विराट कोहली - 58
इस सूची में पूर्व भारतीय कप्तान विराट कोहली पहले पायदान पर हैं। उन्होंने अंतरराष्ट्रीय करियर में कुल 82 शतक जड़े, जिनमें से 58 में टीम को जीत मिली है। उन्होंने 123 टेस्ट की 210 पारियों में 30 शतक जड़े थे, जिनमें से 14 में टीम को जीत मिली थी। वनडे में उन्होंने 302 मैचों में 51 शतक जड़े हैं, जिसमें से 43 में जीत मिली है। इसी तरह टी-20 अंतराष्ट्रीय में जड़े एकमात्र शतक में भी टीम जीती है।
#2
रिकी पोंटिंग - 55
इस सूची में पूर्व ऑस्ट्रेलियाई कप्तान रिकी पोंटिंग दूसरे नंबर पर हैं। उन्होंने अंतरराष्ट्रीय करियर में कुल 71 शतक जड़े, जिनमें से 55 में टीम को जीत मिली है। उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में 168 मैचों की 287 पारियों में कुल 41 शतक जड़े थे, जिनमें से 30 में टीम को जीत मिली थी। वनडे में उन्होंने 375 मैचों में 30 शतक जड़े थे, जिसमें से 25 में टीम को जीत मिली थी और 5 में हार झेली थी।
#3
सचिन तेंदुलकर - 53
इस सूची में पूर्व दिग्गज भारतीय बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर तीसरे नंबर पर हैं। उन्होंने अपने अंतरराष्ट्रीय करियर में कुल 100 शतक जड़े, जिनमें से 53 में टीम को जीत मिली। उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में 200 मैचों की 329 पारियों में कुल 51 शतक जड़े थे, जिनमें से 20 में टीम को जीत मिली थी। इसी तरह 31 में हार झेली थी। वनडे में उन्होंने 463 मैचों में 49 शतक जड़े थे, जिसमें से 33 में टीम को जीत मिली थी।
#4
रोहित शर्मा - 41
भारतीय वनडे कप्तान रोहित शर्मा चौथे पायदान पर हैं। उन्होंने अंतरराष्ट्रीय करियर में कुल 49 शतक जड़े, जिनमें से 41 में टीम जीती है। रोहित ने 67 टेस्ट की 116 पारियों में जड़े सभी 12 शतकों में टीम को जीत मिली थी। वनडे में उन्होंने 273 मैचों में 32 शतक जड़े हैं, जिसमें से 25 में टीम को जीत मिली है। इसी तरह 159 टी-20 अंतराष्ट्रीय में जड़े 5 शतकों में से 3 में टीम को जीत मिली है।