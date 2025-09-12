टी-20 अंतरराष्ट्रीय में इन भारतीय गेंदबाजों ने सर्वाधिक बार चटकाए हैं 3 विकेट, जानिए आंकड़े

टी-20 प्रारूप ने क्रिकेट की नई परिभाषा लिखी है। इसमें होने वाली जंग में अमूमन बल्लेबाजों की जीत होती है, जो प्रशंसकों को रोमांचित कर देती है। हालांकि, कुछ खिलाड़ी गेंद से भी कमाल करते हुए बल्लेबाजों पर दबाव बनाने में सफल रहते हैं। ये खिलाड़ी अधिकतर मैचों में टीम के लिए उपयोगी साबित होते हैं। ऐसे में आइए टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में भारतीय क्रिकेट टीम के लिए सर्वाधिक बार 3 विकेट चटकाने वाले खिलाड़ियों के बारे में जानते हैं।

#1 अर्शदीप सिंह - 13 बार टी-20 अंतरराष्ट्रीय में भारतीय टीम के लिए सर्वाधिक बार 3 विकेट चटकाने का रिकॉर्ड तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह के नाम है। उन्होंने 13 बार यह कारनामा किया है। साल 2022 में इंग्लैंड क्रिकेट टीम के खिलाफ टी-20 डेब्यू करने वाले अर्शदीप ने अब तक 63 मैचों में 18.30 की औसत और 8.29 की इकॉनमी रेट से कुल 99 विकेट अपने नाम किए हैं। वह 2 बार 4 विकेट हॉल भी चटका चुके हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 4/9 का रहा है।

#2 कुलदीप यादव - 11 बार एशिया कप 2025 में UAE क्रिकेट टीम के खिलाफ 4 विकेट चटकाने के बाद कुलदीप यादव इस सूची में दूसरे पायदान पर आ गए हैं। उन्होंने 11 बार यह कारनामा किया है। साल 2017 में वेस्टइंडीज के खिलाफ टी-20 डेब्यू करने वाले कुलदीप ने 41 मैचों में 13.39 की औसत और 6.72 की इकॉनमी से 73 विकेट झटके हैं। वह 2 बार 4 और दो बार 5 विकेट हॉल भी चटका चुके हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 5/17 का रहा है।

#3 युजवेंद्र चहल - 10 बार इस सूची में लेग स्पिनर युजवेंद्र चहल तीसरे नंबर पर काबिज हैं। उन्होंने 10 बार यह कारनामा किया है। साल 2016 में जिम्बाब्वे क्रिकेट टीम के खिलाफ टी-20 डेब्यू करने वाले चहल ने अब तक 80 मैचों की 79 पारियों में 25.09 की औसत और 9.19 की इकॉनमी से कुल 96 विकेट अपने नाम किए हैं। वह 2 बार 4 और एक बार 5 विकेट हॉल भी चटका चुके हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 6/25 विकेट का रहा है।