पाकिस्तान ने पहले वनडे में श्रीलंका को हराया, ये बने रिकॉर्ड्स 

लेखा-जोखा इस तरह से रोचक रहा मुकाबला पाकिस्तान को अयूब (6) के रूप में पहला झटका लगा। शीर्षक्रम में फखर जमान (32) और बाबर आजम (29) बड़ी पार नहीं खेल सके। मध्यक्रम में आगा के अलावा हुसैन तलत ने 62 रन की पारी खेली और पाकिस्तान ने चुनौतीपूर्ण स्कोर बनाया। जवाब में पथुम निसांका (29) और कामिल मिशारा (38) ने 85 रन की साझेदारी की। अच्छी शुरुआत के बाद श्रीलंका ने निरंतर अंतराल पर विकेट गंवाए। अंत में हसरंगा के अर्धशतक के बावजूद श्रीलंका को हार मिली।

फखर सलमान आगा ने लगाया अपना दूसरा वनडे शतक पाकिस्तान ने जब 76 रन के स्कोर पर अपना तीसरा विकेट खोया, तब आगा क्रीज पर आए। मध्यक्रम में उन्होंने एक छोर से निरंतर रन बटोरे और 52 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। क्रीज पर टिकने के बाद उन्होंने रन गति में इजाफा किया और 83 गेंदों में अपनी पारी को शतक में तब्दील किया। वह 87 गेंदों में 105 रन बनाकर नाबाद रहे। यह आगा के वनडे करियर का दूसरा शतक रहा।

बाबर बाबर का खराब फॉर्म जारी बाबर 51 गेंदों में 29 रन बनाकर आउट हुए। वह रावलपिंडी के मैदान पर अपनी लय तलाशते हुए दिखे और 3 चौके की पारी खेलकर हसरंगा का शिकार बने। बाबर पिछली 6 वनडे पारियों में 30 रन का आंकड़ा भी नहीं छू सके हैं। उन्होंने पिछली 6 वनडे पारियों में 13.83 की खराब औसत और 61.94 की स्ट्राइक रेट के साथ सिर्फ 83 रन बनाए। इस बीच उन्होंने स्कोर क्रमशः 29, 27, 11, 7, 9, और 0 रहे।

जानकारी हुसैन तलत ने अपना पहला अर्धशतक लगाया हुसैन तलत ने अपने वनडे करियर का पहला अर्धशतक लगाया। वह 63 गेंदों में 62 रन बनाकर आउट हुए। अपनी पारी में उन्होंने 6 चौके और 1 छक्का लगाया।

रऊफ हारिस रऊफ ने चटकाए विकेट रऊफ ने विपक्षी सलामी बल्लेबाज मिशारा को आउट करते हुए विकेटों का खाता खोला। उन्होंने उसी ओवर की अगली ही गेंद पर कुसल मेंडिस (0) को पवेलियन की राह दिखाई। अपनी तेज गति के लिए मशहूर रऊफ ने निसांका (29) और सदीरा समरविक्रमा (39) को आउट करते हुए विपक्षी टीम के शीर्षक्रम को नुकसान पहुंचाया। उन्होंने अपने 10 ओवर के कोटे में 61 रन देते हुए 4 सफलताएं हासिल की।