विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के अगले चक्र में हिस्सा ले सकती हैं कुल 12 टीमें
क्या है खबर?
इस समय विश्व टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) का चौथा चक्र (2025-27) खेला जा रहा है, जिसमें कुल 9 टीमें हिस्सा ले रही हैं। अब खबर है कि WTC के अगले चक्र में टीमों की संख्या बढ़कर 12 हो जाएंगी। ऐसे में जिम्बाब्वे, आयरलैंड और अफगानिस्तान क्रिकेट टीम (सभी पूर्ण सदस्य देशों की टीमें) WTC के अगले चक्र (2027-29) में शामिल हो जाएंगी। आइए इस खबर पर एक नजर डालते हैं।
रिपोर्ट
एक ही डिवीजन में शामिल होंगी टीमें
क्रिकइंफो के मुताबिक, WTC 2027 से 12 टीमों के एक ही डिवीजन में शामिल किए जाने की संभावना है। न्यूजीलैंड के पूर्व बल्लेबाज रोजर टूज के नेतृत्व वाले कार्य समूह ने पिछले हफ्ते दुबई में हुई तिमाही बैठकों के दौरान ICC बोर्ड और मुख्य कार्यकारी समिति (CEC) को अपनी सिफारिशें दीं। बता दें कि टूज के नेतृत्व वाले कार्य समूह को तीनों प्रारूपों से जुड़े जरूरी मुद्दों पर ध्यान देने का काम सौंपा गया है।
टीमें
2 अलग डिवीजन को नहीं मिला समर्थन
इससे पहले ऐसी खबरें थी कि WTC का अगला चक्र 12 टीमों के बीच 2 अलग-अलग डिवीजन में आयोजित हो सकता है। दरअसल, टेस्ट की शीर्ष टीमें और कम मैच खेलने वाली टीमों के स्तर में बड़ा अंतर है और इसको ध्यान में रखते हुए ऐसी उम्मीदें की जा रही थी। हालांकि, 2 अलग-अलग डिवीजन करने की योजना को व्यापक समर्थन नहीं मिल पाया है।
वनडे
वनडे सुपर लीग भी हो सकती है शुरू
ऐसी भी खबर है कि वनडे सुपर लीग को फिर से शुरू किया जा सकता है, जिसे 2023 विश्व कप के बाद रद्द कर दिया गया था। जुलाई 2020 में शुरू हुई 13 टीमों की यह लीग, धीरे-धीरे कम होते जा रहे 50 ओवर के प्रारूप को और बेहतर बनाने के लिए विकसित की गई थी। लेकिन लगातार कम होते जा रहे कैलेंडर के बीच यह लीग पीछे छूट गई, जिससे छोटे पूर्ण सदस्यों और एसोसिएट्स को काफी निराशा हुई।