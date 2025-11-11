बाबर आजम का बेहद खराब फॉर्म जारी, पिछली 83 अंतरराष्ट्रीय पारियों में नहीं लगा सके शतक

पाकिस्तान क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान बाबर आजम लम्बे समय से अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में बड़ी पारी नहीं खेल सके हैं। श्रीलंका क्रिकेट टीम के विरुद्ध सीरीज के पहले वनडे में वह 51 गेंदों में 29 रन बनाकर आउट हुए। वह रावलपिंडी के मैदान पर अपनी लय तलाशते हुए दिखे और 3 चौके की पारी खेलकर हसरंगा का शिकार बने। इस बीच उनके अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के खराब फॉर्म के आंकड़ों पर नजर डालते हैं।

वनडे पिछले 6 वनडे पारियों में 30 रन का आंकड़ा भी नहीं छू सके बाबर बाबर पिछली 6 वनडे पारियों में 30 रन का आंकड़ा भी नहीं छू सके हैं। उन्होंने पिछली 6 वनडे पारियों में 13.83 की खराब औसत और 61.94 की स्ट्राइक रेट के साथ सिर्फ 83 रन बनाए। इस बीच उन्होंने स्कोर क्रमशः 29, 27, 11, 7, 9, और 0 रहे। वह हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 3 मैचों की वनडे सीरीज में खेले थे, जिसमें उन्होंने सिर्फ 45 रन बनाए थे।

शतक पिछली 83 अंतरराष्ट्रीय पारियों में नहीं लगा सके शतक बाबर का अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में पिछला शतक एशिया कप 2023 में नेपाल क्रिकेट टीम के खिलाफ आया था। तब से वह पिछली 83 अंतरराष्ट्रीय पारियों में शतक नहीं लगा सके हैं। इस अनचाहे रिकॉर्ड के मामले में बाबर ने विराट कोहली की बराबरी की है। बता दें कि कोहली ने भी अपने खराब दौर में बिना शतक लगाए 83 अंतरराष्ट्रीय पारी खेली थी। बिना शतक लगाए इनसे ज्यादा अंतरराष्ट्रीय पारी खेलने वाले बल्लेबाज सिर्फ सनथ जयसूर्या (88) हैं।

2025 वनडे में बाबर के लिए बेहद खराब रहा ये साल इस साल बाबर ने अब तक 15 वनडे मैच खेले हैं, जिसमें 27.20 की औसत के साथ 408 रन बनाए। इस बीच उन्होंने 78 रन के सर्वोच्च स्कोर के साथ 3 अर्धशतक लगाए। पिछले साल बाबर ने 6 वनडे मैच खेले थे, जिसमें 57 की औसत के साथ 228 रन बनाए थे। यह पहला ऐसा साल है, जिसमें बाबर का वनडे का बल्लेबाजी औसत 30 से कम है।