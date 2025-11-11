पाकिस्तान बनाम श्रीलंका: सलमान आगा ने वनडे में अपना दूसरा शतक लगाया, जानिए उनके आंकड़े 

पाकिस्तान क्रिकेट टीम के सलमान आगा ने श्रीलंका क्रिकेट टीम के खिलाफ पहले वनडे में शतकीय पारी (105*) खेली। यह उनके वनडे करियर का सिर्फ दूसरा शतक साबित हुआ। इस बीच उन्होंने हुसैन तलत के साथ मिलकर 5वें विकेट के लिए 138 रन की साझेदारी भी की। उनकी पारी की मदद से पाकिस्तान ने पहले खेलते हुए 299/5 का स्कोर बनाया। आइए उनकी पारी और आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं।

पारी शानदार रही आगा की पारी पाकिस्तान ने जब 76 रन के स्कोर पर अपना तीसरा विकेट खोया, तब आगा क्रीज पर आए। मध्यक्रम में उन्होंने एक छोर से निरंतर रन बटोरे और 52 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। क्रीज पर टिकने के बाद उन्होंने रन गति में इजाफा किया और 83 गेंदों में अपनी पारी को शतक में तब्दील किया। वह 87 गेंदों में 105 रन बनाकर नाबाद रहे। उनके अलावा हुसैन तलत ने 63 गेंदों में 62 रन की पारी खेली।

करियर सलमान आगा के वनडे करियर पर एक नजर दाएं हाथ के बल्लेबाज आगा ने अपने अब तक के करियर में 45 मैच खेले हैं, जिसकी 38 पारियों में 1,350 से अधिक रन बनाए हैं। इस बीच उन्होंने 134 रन के सर्वोच्च स्कोर के साथ 2 शतक लगाए हैं। 50 ओवर प्रारूप में उन्होंने 8 अर्धशतक भी लगाए हैं। उन्होंने अपने वनडे करियर का आगाज 2022 में नीदरलैंड क्रिकेट टीम के खिलाफ किया था।

पाकिस्तान पाकिस्तान ने बनाया चुनौतीपूर्ण स्कोर टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए पाकिस्तान को सैम अयूब (6) के रूप में पहला झटका लगा। शीर्षक्रम में फखर जमान (32) और बाबर आजम (29) बड़ी पार नहीं खेल सके। इसके बाद मध्यक्रम में आगा के अलावा हुसैन तलत ने 62 रन की पारी खेली और पाकिस्तान ने 299/5 का स्कोर बनाया। श्रीलंका की ओर से हसरंगा सबसे सफल गेंदबाज रहे, जिन्होंने 54 रन देते हुए 3 विकेट लिए।