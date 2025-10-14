लाहौर टेस्ट: दक्षिण अफ्रीका ने अपनी दूसरी पारी में गंवाए 2 विकेट, ऐसा रहा तीसरा दिन
क्या है खबर?
पाकिस्तान क्रिकेट टीम और दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम के बीच जारी लाहौर टेस्ट रोचक मोड़ पर पहुंच गया है। जीत के लिए मिले 277 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए मेहमान टीम ने तीसरे दिन के खेल की समाप्ति तक 51/2 का स्कोर बनाया है। दक्षिण अफ्रीका को जीत के लिए 226 रन की दरकार है। फिलहाल क्रीज पर टोनी डी जोरजी (16) और रयान रिकेल्टन (29) मौजूद हैं। आइए आज के खेल पर एक नजर डालते हैं।
दक्षिण अफ्रीका
दक्षिण अफ्रीका ने पहली पारी में बनाए 269 रन
पाकिस्तान ने अपनी पहली पारी में 378 रन बनाए थे, जिसके जवाब में प्रोटियाज टीम की पारी 269 रन पर सिमट गई। पहली पारी के आधार पर मेहमान टीम 109 रन से पिछड़ गई। टोनी डी जोरजी ने शतक (104) लगाया और उनके अलावा रिकेलटन ने 71 रन की पारी खेली। पाकिस्तान से नोमान अली सबसे सफल गेंदबाज रहे, जिन्होंने 112 रन देते हुए 6 विकेट लिए। उनके अलावा साजिद खान ने 3 सफलताएं हासिल की।
जोरजी
टोनी डी जोरजी ने लगाया अपना दूसरा टेस्ट शतक
दक्षिण अफ्रीका ने जब 80 रन के स्कोर पर अपना दूसरा विकेट खोया, तब जोरजी क्रीज पर आए। उन्होंने पाकिस्तानी गेंदबाजों का डटकर सामना किया और एक छोर से निरंतर रन बनाना जारी रखा। मैच के तीसरे दिन के पहले सत्र के दौरान उन्होंने अपनी पारी को शतक में तब्दील किया। इस बीच उन्होंने रयान रिकेलटन (71) के साथ मिलकर तीसरे विकेट के लिए 94 रन की साझेदारी भी की। वह
पाकिस्तान
पाकिस्तान की दूसरी पारी 167 रन पर सिमटी
पहली पारी के आधार पर अच्छी बढ़त हासिल करने वाली पाकिस्तानी टीम दूसरी पारी में सिर्फ 167 रन पर सिमट गई। पाकिस्तानी पारी सिर्फ 46.1 ओवर ही बल्लेबाजी कर पाई। पाकिस्तान से बाबर आजम ने सर्वाधिक 42 रन बनाए। उनके अलावा अब्दुल्ला शफीक ने 41 रन का योगदान दिया। दक्षिण अफ्रीका से सेनुरन मुथुसामी ने 5 विकेट और साइमन हार्मर ने 4 विकेट लिए।
मुथुसामी
मुथुसामी ने मैच में लिए कुल 11 विकेट
पाकिस्तान की पहली पारी में 6 विकेट लेने वाले मुथुसामी ने दूसरी पारी में 5 विकेट लिए। वह टेस्ट क्रिकेट में 10 विकेट हॉल लेने वाले चौथे प्रोटियाज स्पिनर बने हैं। ह्यूग टेफील्ड ने 1952 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच में 13/165 और 1957 में इंग्लैंड के खिलाफ 13/192 के आंकड़े दर्ज किए थे। उसके बाद 2003 में पॉल एडम्स ने बांग्लादेश के खिलाफ 10/106 और 2018 में केशव महाराज ने श्रीलंका के खिलाफ 12/283 के आंकड़े दर्ज किए थे।
दक्षिण अफ्रीका
दक्षिण अफ्रीका ने दूसरी पारी में गंवाए 2 विकेट
दक्षिण अफ्रीका की दूसरी पारी के दौरान भी कप्तान एडेन मार्करम ने निराश किया और सिर्फ 3 रन बनाकर आउट हुए। पहली पारी में उन्होंने 20 रन बनाए थे। नंबर-3 पर बल्लेबाजी के लिए आए वियान मुल्डर अपना खाता भी नहीं खोल सके। शुरुआती 2 झटकों के बाद डी जोरजी और रिकेल्टन ने टीम को कोई नुकसान नहीं होने दिया। पाकिस्तान से नोमान अली ने 2 विकेट लिए।