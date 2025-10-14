पाकिस्तान बनाम दक्षिण अफ्रीका: टोनी डी जोरजी ने लगाया अपना दूसरा टेस्ट शतक, जानिए उनके आंकड़े

अगली खबर
पाकिस्तान बनाम दक्षिण अफ्रीका: टोनी डी जोरजी ने लगाया अपना दूसरा टेस्ट शतक, जानिए उनके आंकड़े
लेखन अंकित पसबोला
Oct 14, 2025 11:07 am
क्या है खबर?
दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम के टोनी डी जोरजी ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाफ पहले लाहौर टेस्ट में बेहतरीन शतक लगाया। उन्होंने अपने टेस्ट करियर का अपना दूसरा शतक लगाया। गद्दाफी स्टेडियम में पाकिस्तान ने पहली पारी में सभी विकेट खोकर 378 रन बनाए थे। इसके जवाब में जोरजी ने शतक लगाते हुए पारी को संभालने का प्रयास किया। आइए उनकी पारी और आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं।
पारी
बेहतरीन रही टोनी डी जोरजी की पारी
दक्षिण अफ्रीका ने जब 80 रन के स्कोर पर अपना दूसरा विकेट खोया, तब जोरजी क्रीज पर आए। उन्होंने पाकिस्तानी गेंदबाजों का डटकर सामना किया और एक छोर से निरंतर रन बनाना जारी रखा। मैच के तीसरे दिन के पहले सत्र के दौरान उन्होंने अपनी पारी को शतक में तब्दील किया। इस बीच उन्होंने रयान रिकेलटन के साथ मिलकर तीसरे विकेट के लिए 94 रन की साझेदारी भी की।