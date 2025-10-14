पाकिस्तान बनाम दक्षिण अफ्रीका: टोनी डी जोरजी ने लगाया अपना दूसरा टेस्ट शतक, जानिए उनके आंकड़े

पारी

बेहतरीन रही टोनी डी जोरजी की पारी

दक्षिण अफ्रीका ने जब 80 रन के स्कोर पर अपना दूसरा विकेट खोया, तब जोरजी क्रीज पर आए। उन्होंने पाकिस्तानी गेंदबाजों का डटकर सामना किया और एक छोर से निरंतर रन बनाना जारी रखा। मैच के तीसरे दिन के पहले सत्र के दौरान उन्होंने अपनी पारी को शतक में तब्दील किया। इस बीच उन्होंने रयान रिकेलटन के साथ मिलकर तीसरे विकेट के लिए 94 रन की साझेदारी भी की।