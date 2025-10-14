पाकिस्तान बनाम दक्षिण अफ्रीका: नोमान अली ने पारी में लिए 6 विकेट, जानिए उनके आंकड़े

पाकिस्तान बनाम दक्षिण अफ्रीका: नोमान अली ने पारी में लिए 6 विकेट, जानिए उनके आंकड़े
क्या है खबर?
पाकिस्तान क्रिकेट टीम के स्पिनर नोमान अली ने दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम के खिलाफ लाहौर में जारी पहले टेस्ट में बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए 6 विकेट लिए। उन्होंने अपने टेस्ट करियर में कुल 9वीं बार 5 विकेट हॉल लिया है। उनकी शानदार स्पिन गेंदबाजी के चलते ही प्रोटियाज टीम की पहली पारी 269 रन पर सिमट गई। आइए उनकी गेंदबाजी और आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं
गेंदबाजी
नोमान की फिरकी में फंसे पाकिस्तानी गेंदबाज
नोमान ने विपक्षी कप्तान एडेन मार्करम (20) को आउट करते हुए अपने विकेटों का खाता खोला। उन्होंने वियान मुल्डर (17), टोनी डी जोरजी (104), ट्रिस्टन स्टब्स (8), काइल वेरेन (2), और प्रेनेलन सुब्रायेन (4) के विकेट हासिल किए। बाएं हाथ के इस स्पिनर ने 35 ओवर गेंदबाजी की, जिसमें 112 रन देते हुए ये 6 विकेट चटकाए। उनके अलावा साजिद अली ने 3 सफलताएं अपने नाम की।
करियर
ऐसा है नोमान का टेस्ट करियर
नोमान ने पाकिस्तान के लिए पहला टेस्ट 2021 में दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम के खिलाफ खेला था। अब तक इस खिलाड़ी ने 20 मुकाबले खेले हैं, जिसकी 37 पारियों में 24.34 की औसत से 89 विकेट लिए हैं। उन्होंने 9बार 5 विकेट हॉल अपने नाम किए हैं। दोनों पारियों को मिलाकर इस खिलाड़ी ने 2 बार 10 विकेट भी लिए हैं। नोमान ने अपने करियर में सबसे ज्यादा विकेट (24) इंग्लैंड क्रिकेट टीम के खिलाफ झटके हैं।
5 विकेट हॉल
दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन
नोमान ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ दूसरी बार 5 विकेट हॉल लिया है। उन्होंने प्रोटियाज टीम के विरुद्ध अब तक 3 टेस्ट खेले हैं, जिसकी 5 पारियों में 20.28 की औसत के साथ कुल 14 विकेट लिए हैं। अपने घर पर नोमान ने 12 टेस्ट खेले हैं, जिसमें 22.60 की औसत के साथ 66 विकेट लिए हैं। इस बीच उन्होंने 7 पारियों में 5 विकेट हॉल लेने का कारनामा किया है।
पारी
पहली पारी के आधार पर 109 रन से पिछड़ी दक्षिण अफ्रीकी टीम
पाकिस्तान ने अपनी पहली पारी में 378 रन बनाए थे। मेजबान टीम से इमाम उल हक और आघा सलमान ने 93-93 रन की पारियां खेली। थी इसके जवाब में प्रोटियाज टीम की पारी टोनी डी जोरजी के शतक (104) की मदद से 269 रन पर सिमट गई। पहली पारी के आधार पर मेहमान टीम 109 रन से पिछड़ गई। जोरजी के अलावा रिकेलटन ने 71 रन की पारी खेली।