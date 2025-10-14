लाहौर टेस्ट: सेनुरन मुथुसामी ने लगातार दूसरी पारी में लिया 5 विकेट हॉल, ये बनाए रिकॉर्ड्स
क्या है खबर?
दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम के स्पिनर सेनुरन मुथुसामी ने लाहौर टेस्ट के तीसरे दिन पाकिस्तान क्रिकेट टीम की दूसरी पारी में भी शानदार गेंदबाजी करते हुए 5 विकेट अपने नाम किए। यह उनके टेस्ट करियर का दूसरा 5 विकेट हॉल रहा है। उनकी गेंदबाजी के कारण ही पाकिस्तानी की दूसरी पारी महज 167 रन पर सिमट गई। इससे अफ्रीकी टीम को जीत के लिए 277 रन का लक्ष्य मिला है। आइए मुथुसामी की गेंदबाजी और आंकड़ों पर नजर डालते हैं।
गेंदबाजी
कैसी रही मुथुसामी की गेंदबाजी?
मुथुसामी ने पाकिस्तान को 64 रन के कुल स्कोर पर अब्दुल्लाह शफीक (41) के रूप में तीसरा झटका देते हुए अपने विकेटों का खाता खोला था। उसके बाद उन्होंने सऊद शकील (38), आघा सलमान (4), शाहीन शाह अफदीरी (0) और नोमान अली (11) को भी अपना शिकार बनाते हुए पवेलियन की राह दिखाई। मुथुसामी में पारी में कुल 17 ओवर गेंदबाजी करते हुए 1 मेडन के साथ 57 रन खर्च कर ये सफलताएं अर्जित की।
कारनामा
मुथुसामी ने पहली पारी में चटकाए थे 6 विकेट
मुथुसामी ने पहली पारी में भी 6 विकेट हासिल किए थे। उन्होंने इमाम उल हक (93), शकील (0), मोहम्मद रिजवान (75), नोमान (0), साजिद खान (0) और शाहीन (7) को अपना शिकार बनाया था। उन्होंने पारी में 32 ओवर गेंदबाजी करते हुए 6 मेडन के साथ 117 रन खर्च कर ये सफलताएं अर्जित की थी। इस तरह से उन्होंने इस मैच में कुल 11 विकेट अपने नाम किए हैं। यह उनका मैच में पहला ही 10 विकेट हॉल रहा है।
उपलब्धि
मुथुसामी बने 10 विकेट हॉल लेने वाले चौथे प्रोटियाज स्पिनर
मुथुसामी इस प्रदर्शन के साथ दक्षिण अफ्रीका के टेस्ट क्रिकेट इतिहास में 10 विकेट हॉल लेने में वाले केवल चौथे स्पिनर बने हैं। सबसे पहले यह कारनामा ह्यूग टेफील्ड ने किया था। उन्होंने 1952 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच में 13/165 और 1957 में इंग्लैंड के खिलाफ 13/192 के आंकड़े दर्ज किए थे। उसके बाद 2003 में पॉल एडम्स ने बांग्लादेश के खिलाफ 10/106 और साल 2018 में केशव महाराज ने श्रीलंका के खिलाफ 12/283 के आंकड़े दर्ज किए थे।
प्रदर्शन
दक्षिण अफ्रीका के लिए पाकिस्तान में तीसरा सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन
मुथुसामी द्वारा पहली पारी में लिए गए 6 विकेट पाकिस्तान में दक्षिण अफ्रीका के लिए तीसरा सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन रहा। प्रोटियाज टीम के लिए पाकिस्तान के खिलाफ उसके देश में सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी करने का रिकॉर्ड पॉल एडम्स के नाम दर्ज है, जिन्होंने साल 2003 के दौरे पर लाहौर टेस्ट में 128 रन देकर 7 विकेट चटकाए थे। इस सूची में दूसरे पायदान पर पूर्व कप्तान शॉन पोलक हैं, जिन्होंने 2003 में फैसलाबाद टेस्ट में 6/78 के आंकड़े दर्ज किए थे।
करियर
कैसा रहा है मुथुसामी का टेस्ट करियर?
मुथुसामी ने साल 2019 में भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाफ टेस्ट डेब्यू किया था। वह अब तक 6 मैचों की 10 पारियों में 25.23 की औसत से 22 विकेट लेने में सफल रहे हैं। वह एक बार 5 विकेट हाॅल भी लेने में सफल रहे हैं। इसी तरह उन्होंने 113 प्रथम श्रेणी मैचों की 166 पारियों में 26 से अधिक की औसत से 277 विकेट भी चटकाए हैं। इस दौरान उन्होंने 17 बार 5 विकेट हॉल अपने नाम किए हैं।