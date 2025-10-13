लाहौर टेस्ट: पाकिस्तान के खिलाफ दक्षिण अफ्रीका की पारी लड़खड़ाई, ऐसा रहा दूसरा दिन 

पारी ऐसी रही पाकिस्तान की पारी कल के स्कोर 313/5 से आगे खेलने उतरी पाकिस्तानी टीम को 362 के स्कोर पर छठा झटका लगा। पहले दिन 62 रन के स्कोर पर नाबाद रहने वाले रिजवान 75 रन के व्यक्तिगत स्कोर पर आउट हुए। इसके बाद पाकिस्तान ने निरंतर अंतराल पर विकेट खोए और पूरी टीम 378 रन पर आउट हुई। आघा सलमान आखिरी विकेट के रूप में आउट हुए। वह 93 रन बनाकर आउट हुए और शतक बनाने से चूक गए।

साझेदारी रिजवान और सलमान ने बनाया साझेदारी का रिकॉर्ड अपनी पारी के दौरान रिजवान और सलमान ने साझेदारी का एक बड़ा रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया। दोनों के बीच हुई 163 रन की साझेदारी टेस्ट क्रिकेट में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ छठे या उससे कम विकेट के लिए पाकिस्तान की ओर से की गई सबसे बड़ी साझेदारी बन गई है। इस जोड़ी ने अजहर महमूद और मुश्ताक अहमद को पीछे छोड़ दिया, जिन्होंने 1997 के रावलपिंडी टेस्ट में 10वें विकेट के लिए 151 रन जोड़े थे।