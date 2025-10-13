लाहौर टेस्ट: पाकिस्तान के खिलाफ दक्षिण अफ्रीका की पारी लड़खड़ाई, ऐसा रहा दूसरा दिन 

लाहौर टेस्ट: पाकिस्तान के खिलाफ दक्षिण अफ्रीका की पारी लड़खड़ाई, ऐसा रहा दूसरा दिन
क्या है खबर?
दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम के खिलाफ पहले लाहौर टेस्ट में पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने अपनी पहली पारी में सभी विकेट खोकर 378 रन बनाए। जवाब में प्रोटियाज टीम ने दूसरे दिन के खेल की समाप्ति तक 216/6 का स्कोर बनाया। मेहमान टीम से रयान रिकेल्टन (71) और टोनी डी जोरजी ने अर्धशतक लगाए। स्टम्प्स की घोषणा तक क्रीज पर फिलहाल जोरजी (81) और सेनुरन मुथुसामी (6) मौजूद हैं। आइए दूसरे दिन के खेल पर एक नजर डालते हैं।
पारी
ऐसी रही पाकिस्तान की पारी
कल के स्कोर 313/5 से आगे खेलने उतरी पाकिस्तानी टीम को 362 के स्कोर पर छठा झटका लगा। पहले दिन 62 रन के स्कोर पर नाबाद रहने वाले रिजवान 75 रन के व्यक्तिगत स्कोर पर आउट हुए। इसके बाद पाकिस्तान ने निरंतर अंतराल पर विकेट खोए और पूरी टीम 378 रन पर आउट हुई। आघा सलमान आखिरी विकेट के रूप में आउट हुए। वह 93 रन बनाकर आउट हुए और शतक बनाने से चूक गए।
साझेदारी
रिजवान और सलमान ने बनाया साझेदारी का रिकॉर्ड
अपनी पारी के दौरान रिजवान और सलमान ने साझेदारी का एक बड़ा रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया। दोनों के बीच हुई 163 रन की साझेदारी टेस्ट क्रिकेट में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ छठे या उससे कम विकेट के लिए पाकिस्तान की ओर से की गई सबसे बड़ी साझेदारी बन गई है। इस जोड़ी ने अजहर महमूद और मुश्ताक अहमद को पीछे छोड़ दिया, जिन्होंने 1997 के रावलपिंडी टेस्ट में 10वें विकेट के लिए 151 रन जोड़े थे।
सेनुरन मुथुसामी
सेनुरन मुथुसामी ने लिए 6 विकेट
मुथुसामी ने पाकिस्तान को 199 रन के कुल स्कोर पर इमाम उल हक (93) के रूप में तीसरा झटका देते हुए अपने विकेटों का खाता खोला था। उसके बाद उन्होंने सऊद शकील (0), मोहम्मद रिजवान (75), नोमान अली (0), साजिद खान (0) और शाहीन शाह अफदीरी (7) को भी अपना शिकार बनाते हुए पवेलियन की राह दिखाई। मुथुसामी में पारी में कुल 32 ओवर गेंदबाजी करते हुए 6 मेडन के साथ 117 रन खर्च कर ये सफलताएं अर्जित की।
बल्लेबाजी
दक्षिण अफ्रीका की पारी लड़खड़ाई
दक्षिण अफ्रीका को कप्तान एडेन मार्करम (20) के रूप में पहला झटका लगा। इसके बाद रयान रिकेल्टन ने 71 रन की पारी खेली। मध्यक्रम में टोनी डी जोरजी ने भी अर्धशतक लगाया। रिकेल्टन और जोरजी के अलावा अन्य बल्लेबाजों ने निराश किया। मध्यक्रम में ट्रिस्टन स्टब्स, काइल वेरिन और डेवाल्ड ब्रेविस अपना दहाई का आंकड़ा भी नहीं छू सके। पाकिस्तान से नोमान अली ने 4 विकेट चटकाए।