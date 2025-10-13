लाहौर टेस्ट: सेनुरन मुथुसामी ने पाकिस्तान के खिलाफ चटकाए 6 विकेट, ये बनाए रिकॉर्ड्स

दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम के स्पिनर सेनुरन मुथुसामी ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाफ लाहौर में खेले जा रहे पहले टेस्ट के दूसरे दिन शानदार गेंदबाजी करते हुए 6 विकेट अपने नाम किए। यह उनके टेस्ट करियर का पहला 5 विकेट हॉल रहा है। उनकी गेंदबाजी के कारण ही एक समय 362/5 के स्कोर के साथ मजबूत दिख रही पाकिस्तान की टीम केवल 378 रन पर ऑलआउट हो गई। आइए मुथुसामी की गेंदबाजी और आंकड़ों पर नजर डालते हैं।

गेंदबाजी कैसी रही मुथुसामी की गेंदबाजी? मुथुसामी ने पाकिस्तान को 199 रन के कुल स्कोर पर इमाम उल हक (93) के रूप में तीसरा झटका देते हुए अपने विकेटों का खाता खोला था। उसके बाद उन्होंने सऊद शकील (0), मोहम्मद रिजवान (75), नोमान अली (0), साजिद खान (0) और शाहीन शाह अफदीरी (7) को भी अपना शिकार बनाते हुए पवेलियन की राह दिखाई। मुथुसामी में पारी में कुल 32 ओवर गेंदबाजी करते हुए 6 मेडन के साथ 117 रन खर्च कर ये सफलताएं अर्जित की।

प्रदर्शन दक्षिण अफ्रीका के लिए पाकिस्तान में तीसरा सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन मुथुसामी का यह प्रदर्शन पाकिस्तान में दक्षिण अफ्रीका के लिए तीसरा सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन रहा है। प्रोटियाज टीम के लिए पाकिस्तान के खिलाफ उसके देश में सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी करने का रिकॉर्ड पॉल एडम्स के नाम दर्ज है, जिन्होंने साल 2003 के दौरे पर लाहौर टेस्ट में 128 रन देकर 7 विकेट चटकाए थे। इस सूची में दूसरे पायदान पर पूर्व कप्तान शाॅन पोलक हैं, जिन्होंने 2003 में फैसलाबाद टेस्ट में 6/78 के आंकड़े दर्ज किए थे।