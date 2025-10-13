दिल्ली टेस्ट: वेस्टइंडीज के खिलाफ जीत के करीब पहुंची भारतीय टीम, ऐसा रहा चौथा दिन 

वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के खिलाफ भारतीय क्रिकेट टीम दिल्ली में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट में जीत के करीब पहुंच गई है। जीत के लिए मिले 121 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए मेजबान टीम ने चौथे दिन के खेल की समाप्ति तक 63/1 का स्कोर बनाया। भारत को अब 58 रन की दरकार है। फिलहाल क्रीज पर केएल राहुल (25) और साई सुदर्शन (30) मौजूद है। आइए चौथे दिन के खेल पर एक नजर डालते हैं।

वेस्टइंडीज वेस्टइंडीज ने दूसरी पारी में बनाए 390 रन पहली पारी के आधार पर 270 रन से पिछलने के बाद वेस्टइंडीज की दूसरी पारी में शुरुआत खराब रही। उसने 35 रन पर 2 विकट गंवा दिए थे। उसके बाद सलामी बल्लेबाज जॉन कैम्पबेल (115), और शाई होप (103) ने शतक लगाए। कप्तान रोस्टन चेज ने 40 रन की पारी खेलकर टीम को 300 रन के करीब पहुंचा दिया। जेडन सील्स (32) और जस्टिन ग्रीव्स (50*) ने आखिरी विकेट के लिए अर्धशतकीय साझेदारी की और वेस्टइंडीज ने 390 रन बनाए।

कैम्पबेल कैम्पबेल ने लगाया अपना पहला टेस्ट शतक कैम्पबेल ने 199 गेंदों में 12 चौके और 3 छक्कों से 115 रन की पारी खेली। यह उनके टेस्ट करियर का पहला ही शतक रहा। उन्होंने होप के साथ तीसरे विकेट के लिए 177 रन की साझेदारी कर टीम को मजबूती दी। उनके अब 25 टेस्ट की 50 पारियों में 26 से अधिक की औसत और 52 से अधिक की स्ट्राइक रेट से 1,141 रन हो गए हैं। इस दौरान उन्होंने 1 शतक के अलावा 3 अर्धशतक भी जड़े हैं।

जानकारी कैम्पबेल बने भारत में 23 साल बाद शतक जड़ने वाले पहले कैरेबियाई ओपनर कैम्पबेल ने इस शतक के साथ खास उपलब्धि हासिल कर ली है। वह 23 साल बाद भारत में शतक जड़ने वाले वेस्टइंडीज के पहले सलामी बल्लेबाज बने हैं। उनसे पहले साल 2002 में वेवेल हिंड्स ने ईडन गार्डन स्टेडियम में शतक जड़ा था।

होप अनुभवी होप ने भी लगाया शतक होप ने 214 गेंदों में 12 चौके और 2 छक्कों की मदद से 103 रन की पारी खेली। यह उनके टेस्ट करियर का तीसरा और भारत के खिलाफ पहला शतक रहा, जिसे उन्होंने 204 गेंदों में पूरा किया। पारी का 98वां रन बनाते ही उनके टेस्ट में 2,000 रन भी पूरे हो गए। उनके 43 टेस्ट की 82 पारियों में 25.37 की औसत और 42.93 की स्ट्राइक रेट से 2,005 रन हो गए हैं। इसमें 5 अर्धशतक भी शामिल हैं।

गेंदबाजी ऐसी रही भारत की गेंदबाजी वेस्टइंडीज की दूसरी पारी में भारत के लिए कुलदीप यादव और जसप्रीत बुमराह ने 3-3 विकेट चटकाए। वहीं, मोहम्मद सिराज ने 2, रविंद्र जडेजा और वाशिंगटन सुंदर ने 1-1 विकेट अपने नाम किया। इससे पहले वेस्टइंडीज की पहली पारी में भी कुलदीप ने 5 विकेट चटकाए थे। इस तरह कुलदीप ने मैच में कुल 8 विकेट अपने नाम किए। वह इस टेस्ट में भारत के सबसे सफल गेंदबाज साबित हुए।