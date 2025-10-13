पाकिस्तान बनाम दक्षिण अफ्रीका: आघा सलमान शतक से चूके, मोहम्मद रिजवान ने जड़ा अर्धशतक

पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने बल्लेबाज आघा सलमान (93) और विकेटकीपर बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान (75) ने दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम के खिलाफ लाहौर टेस्ट के दूसरे दिन शानदार बल्लेबाजी का प्रदर्शन किया। हालांकि, इस दौरान सलमान महज 7 रन से अपने चौथे टेस्ट शतक से चूक गए। इन दोनों की पारियों की बदौलत ही पाकिस्तान की टीम पहली पारी में 378 रन का मजबूत स्कोर बनाने में सफल रही। आइए दोनों की पारी और आंकड़ों पर नजर डालते हैं।

बल्लेबाजी कैसी रही सलमान और रिजवान की पारी? रिजवान और सलमान पाकिस्तान को 199 के स्कोर पर लगातार 2 झटके लगने के बाद बल्लेबाजी पर आए थे। दोनों ने संयमित बल्लेबाजी करते हुए 163 रन की साझेदारी कर स्कोर को 360 के पार पहुंचा दिया। रिजवान पारी में 140 गेंदों में 2 चौके और 2 छक्कों से 75 रन बनाकर छठे विकेट के रूप में आउट हुए, जबकि सलमान 145 गेंदों में 5 चौके और 3 छक्कों से 93 रन बनाकर आखिरी विकेट के रूप में आउट हुए।

रिकॉर्ड रिजवान और सलमान ने बनाया साझेदारी का रिकॉर्ड अपनी पारी के दौरान रिजवान और सलमान ने साझेदारी का एक बड़ा रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया। दोनों के बीच हुई 163 रन की साझेदारी टेस्ट क्रिकेट में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ छठे या उससे कम विकेट के लिए पाकिस्तान की ओर से की गई सबसे बड़ी साझेदारी बन गई है। इस जोड़ी ने अजहर महमूद और मुश्ताक अहमद को पीछे छोड़ दिया, जिन्होंने 1997 के रावलपिंडी टेस्ट में 10वें विकेट के लिए 151 रन जोड़े थे।